It-säkerhetsspecialist
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-11-14
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som it-säkerhetsspecialist är du en del av EDIT - Enheterna för digitalisering och it på MSB.
Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets informationshantering och beredskap och kommer få arbeta i en grupp med mycket kompetenta kollegor inom it- och digitaliseringsområdet.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som it-säkerhetsspecialist kommer du att arbeta taktiskt och operativt med både planerade och händelsestyrda arbetsuppgifter.
Som it-säkerhetsspecialist blir du en nyckelperson i vår it-säkerhetsfunktion.
Du ansvarar för den tekniska driften, utvecklingen och livscykelhanteringen av våra SIEM-plattformar men har också med möjligheten att arbeta brett med it-säkerhet i incidentutredningar, forensiska analyser, penetrationstester, omvärldsbevakning eller olika it-incidentförebyggande aktiviteter.
Du kommer att arbeta i ett team av säkerhetsspecialister och drifttekniker där ni tillsammans bygger en robust och skalbar plattform för logghantering, övervakning och incidentdetektion.
Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till olika applikationer och tekniska miljöer kommer att vara till stor nytta i rollen.
Vi har viss verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
- har en bred grundkompetens inom it och är nyfiken och vill utveckla spetskompetens inom nya områden
- har flerårig erfarenhet av operativt arbete inom it-säkerhetsområdet.
- har erfarenhet av logganalys, nätverkstrafikanalys och säkerhetsövervakning.
- har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga
- är strukturerad och kan uttrycka dig pedagogiskt och tydligt i skrift
- har god analytisk förmåga
- kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av installation, drift och utveckling av SIEM-system
- erfarenhet av att arbeta med incidentutredningar, forensiska analyser och penetrationstester
- erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
- erfarenhet av att leda team, uppdrag eller mindre projekt
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Beredskapstjänstgöring ingår i arbetet och kan bli aktuellt.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Vår it- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 60 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm.
Enheterna för digitalisering och it ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av den bakomliggande it-infrastrukturen och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. I det ingår bland annat användarstöd, hantering av hårdvara, applikationer samt system för våra användare som finns på hela myndigheten.
Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att till del arbeta på distans. Det finns möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Aronsson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2025 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
