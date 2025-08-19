IT-säkerhetskonsult till Simovits Consulting!
2025-08-19
Vill du arbeta som IT-säkerhetskonsult hos en av Sveriges främsta leverantörer av konsulttjänster inom cybersäkerhet? Nu har du chansen - Simovits Consulting erbjuder en spännande tjänst där du kommer att arbeta med projekt inom IT-säkerhetbranscher som t.ex. myndigheter, finanssektorn och samhällsviktig verksamhet. Sök idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som IT-säkerhetskonsult hos Simovits Consulting får du insyn i en spännande och starkt växande sektor inom informationsteknologi. Du och dina kollegor är viktiga stöttepelare åt era kunder och utifrån kundens beskrivning av sitt behov kommer du att arbeta med att ta fram förslag på konkreta åtgärder som du levererar till kunden. De flesta av uppdragen genomförs tillsammans med andra kollegor från Simovits Consulting. Under din första tid kommer du att ha en inskolningsperiod så att du gradvis skolas in i arbetet genom en väl utarbetad plan samt att du kommer att ha en fadder.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-säkerhetskonsult hos Simovits Consulting har du flera områden som du vidare kan profilera dig inom:
• Säkerhetsövervakning: Du är med och bygger upp övervakningslösningar genom inhämtning av logg, larmsättning och genomför logganalys för att upptäcka cybersäkerhetsincidenter.
• IT-forensik & incidentutredning: Du gör utredningar kopplat till cybersäkerhetsincidenter.
• Säkerhetsgranskningar: Du genomför olika typer av analyser för att utvärdera säkerheten av system.
• Penetrationstester: Du genomför praktiska tester av exempelvis nätverksinfrastruktur eller webapplikationer.
• Red Team och Purple Team övningar: Du och dina kollegor agerar angripare och/eller försvarare vid ett cybersäkerhetsangrepp.
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad civilingenjör och/eller PhD med goda betyg samt ett genomfört examensarbete.
• Har läst kurser inom teknik, exempelvis nätverk, programmering, cybersäkerhet.
• Har 0-5 års arbetslivserfarenhet.
• Har ett svenskt medborgarskap.
• Är lockad av cybersäkerhet.
• Har mycket god förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Skrivit examensarbetet på egen hand.
• Tidigare erfarenhet inom programmering, nätverk och operativsystem.
• Utbildning inom loggning och övervakning.
• Utbildning inom penetrationstestning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du är analytiskt lagd och duktig på att presentera det du kommit fram till skriftligen såväl som muntligen. Du är strukturerad, socialt lagd och gillar att samarbeta med andra. Vidare behöver du ta ansvar för ditt arbete och vara noggrann, transparent och kreativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen hos Academic Work innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS:
• För att din ansökan ska vara komplett krävs bifogat CV samt ett utdrag av dina betyg ifrån universitetet och bifogat examensarbete. I den fortsatta rekryteringsprocessen kommer även Simovits Consulting att hantera dessa bilagor och dina kontaktuppgifter. Denna information kommer bara att sparas under rekryteringsprocessen och är till för att vidare undersöka om du är rätt person för jobbet.
• Under rekryteringsprocessen kommer Simovits också att göra allmänna sökningar på öppna källor på internet av dig samt genomföra utdrag ur olika register då Simovits kunder utgörs av samhällsviktig verksamhet med höga säkerhetskrav.
• Placering: arbetet sker huvudsakligen i Stockholmsområdet på Simovits kontor men det kan även innebära resor inom landet.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Simovits Consulting är ett produktoberoende konsultföretag som arbetar leveransorienterat med lösningsfokuserad rådgivning. De är en av marknadens främsta leverantörer av tjänster inom området cybersäkerhet.
Simovits Consulting erbjuder:
• Ett stöttande, prestigelöst team som du kan bolla tankar, idéer och problemlösningar med.
• Du har möjlighet att välja hur du vill utvecklas genom att profilera dig efter din nyfikenhet och intresse.
• Du får bland annat möjlighet att årligen välja marknadsledande utbildningar inom säkerhet för att bredda och fördjupa dina kunskaper. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
