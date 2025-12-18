IT-säkerhetsansvarig till Helsingborgs Stad
IT-säkerhetsansvarig - bygg en trygg digital framtid för Helsingborgs stad
Vill du leda stadens cybersäkerhetsarbete och se till att 11 000 medarbetare och 150 000 invånare kan arbeta och leva digitalt tryggt varje dag? Som IT-säkerhetsansvarig i Helsingborgs stad får du en nyckelroll i att driva arbetet mot ett säkrare, smartare och mer motståndskraftigt digitalt samhälle.
Om arbetsplatsen
Enheten Teknik & Design finns i DIgitaliseringsavdelningen vilket har cirka 90 medarbetare som säkerställer en stabil, säker och kostnadseffektiv digitalisering för stadens 11 000 användare. Vi ansvarar för allt från infrastruktur till klientplattformar och molnlösningar. Som IT-säkerhetsansvarig rapporterar du direkt till enhetschefen och blir en strategisk del av Helsingborgs digitala utveckling. Vår arbetsplats ligger i centrala Helsingborg.
Ditt uppdrag
Du leder och samordnar stadens IT-säkerhetsarbete med fokus på helhet, riskhantering och styrning. I rollen ingår bland annat:
• Bedöma sårbarheten utifrån olika perspektiv: driftsäkerhet, risker för intrång, överbelastningsattacker samt mer temaövergripande kontroll över användarmönster
• Planera IT-säkerhet till exempel nätverkssäkerhet, skadlig kod, kryptering, säkerhetskopiering, fysisk säkerhet, informationsklassning, kris- och kontinuitetshantering i verksamheten
• Kommunicera till verksamheten policy, riktlinjer, utbildning för att upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande. Samt framtagandet utav dessa med hjälp av CISO
• Kravställa och vara bollplank i upphandlingar, nya lösningar/system/innovationer, men även analyser av olika verksamheters IT säkerhetsarbete, tex en skola, ett vårdhem eller ett museum etc
• Ha ett nära samarbete med externa organisationer såsom andra kommuner, företag och organisationer i regionen, myndigheter samt intresseorgan inom IT-säkerhet
• Identifiera sårbarheter innan de kan skada organisationen, invånaren och vårt rykte
• Samverkan med centrala funktioner i kommunen, t.ex. trygghet och säkerhet, kvalitet, juridik, kommunikation och personal/HR
• Bidra till avdelningens löpande verksamhetsplaner och roadmaps
• Stötta avdelningen med översyn av den fysiska säkerheten
• Stötta verksamhetens informations- och säkerhetsskyddsarbete
Kvalifikationer
• Har universitets- eller högskoleutbildning inom området och/eller relevant arbetslivserfarenhet.
• Har arbetat som IT-säkerhetsansvarig tidigare och/eller relevant erfarenhet som är applicerbar.
• Arbetserfarenhet av hot- och sårbarhetsanalys samt åtgärdshantering i komplexa it-landskap.
• Mycket god svenska i tal och skrift och du kommunicerar väl även på engelska.
• God kännedom om, ISO 27001, nist csf2 och CIS controls.
Meriterande
• Certifieringar som CISSP eller CISM
• Erfarenhet av NIS2
• Erfarenhet av Kravställning inför ex Upphandling
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden.
Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Läs mer: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
• Sista dag att ansöka är 2026-01-
• Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
• Omfattning: 100%
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Antal tjänster: 1
Ansök via vårt rekryteringsverktyg ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Bifoga CV och relevanta intyg.
Du som har skyddade personuppgifter kontaktar rekryterande chef för en säker ansökningsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
