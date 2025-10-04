It-Projektledare Med Erfarenhet Av Scada
IT-Projektledare med erfarenhet av SCADA
Beskrivning av uppdraget
Tjänsten går i dag under namnet objektsledare IT (OLIT) hos vår kund, och är placerad i sektionen "Teknik & Trafiktjänster" på IT avdelningen, i Fordon och Styr & Övervakning. Rollen svarar för att verksamhetens krav realiseras i de IT stöd som finns inom området Styr & Övervakning samt att åtgärder för vidmakthållande och livscykelhantering genomförs enligt plan. Rollen kan komma att ändra namn samt hantera andra eller flera områden inom sektionen. I uppdraget ingår arbetsuppgifter så som:Svara för att de tjänster som finns inom området levereras i enlighet med överenskomna servicenivåer
Tar fram planer och roadmaps för området i samverkan med verksamhetsrepresentanter
Ansvarar för att löpande följa upp och driva progress på godkända åtgärder i förvaltningsplaner och rapportera status och avvikelser
Att uppföljning och leverantörssamverkan sker enligt plan
Att erforderliga upphandlingar och avtal för tjänster inom området sker
Tar fram och säkerställer budget och prognos för området
Ansvarig för att det inom området bereds och planeras åtgärder utifrån beslutad målarkitektur
Ansvarar för den taktiska-/operativa ledningen och uppföljningen av området
Leder och säkerställer att dagligt arbete bedrivs i enlighet med processer, rutiner och lagkrav
Hanterar avvikelser
Uppdraget kan vid behov komma att justeras till att höra hemma inom andra grupper på sektionen, där eventuella behov kan komma att finnas.
Skallkrav:
Minst fem (5) års erfarenhet i rollen som IT projektledare eller produktägare
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare/produktägare där konsulten har samverkat med interna och externa parter inom IT.
Skall ha lett minst 3 uppdrag med budget på minst 10 mkr.
Minst fyra (4) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete i systemmiljöer där flera IT-system samverkar för att stödja en verksamhetsprocess.
Skall ha arbetat med leverantörsuppföljning samt budget och ekonomiuppföljning under minst 4 år
Minst 3 års erfarenhet från arbete SCADA plattformar och OT system, innefattande övervakning, styrning, datainsamling och/eller konfiguration av system.
Meriterande:
Erfarenhet från minst 3 uppdrag av upphandling inom LOU och LUF
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av PM3 och ITIL.
Erfarenhet från minst 2 uppdrag av GDPR och Säkerhetsskyddslagen.
Villkor och omfattning:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 02-jan-2026 - 01-jan-2027, hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos vår kund.40 h per vecka och med option på förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter vår kunds godkännande.Du behöver bistå med egen mobiltelefon.Innan start ska du genomgå en säkerhetsprövning.Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
