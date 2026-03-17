IT-projektledare
Vill du leda projekt som faktiskt gör skillnad - och ha kul på vägen?
Hos CANEA får du inte ett vanligt projektledarjobb. Du arbetar med vårt eget IT-system i ett team som verkligen levererar för varandra och du har din bas på vårt kontor vid Stenpiren, inte ute hos kund. Du träffar kunderna när det verkligen räknas, i workshops, uppstarter och leveranser och resten av tiden arbetar du nära ditt team.
Vi söker en IT-projektledare som vill ta ansvar på riktigt. Du driver implementationer av CANEA ONE - från kickoff till go-live - och du gör det med stöd av kollegor som är lika engagerade som du
Som IT-projektledare har du övergripande ansvar för att självständigt driva systeminföranden hos kunder, från nya implementationer till vidareutveckling av befintliga lösningar. Projekten varierar i storlek och komplexitet, och du arbetar produktnära i projektteam tillsammans med engagerade kollegor i ett öppet och samarbetsinriktat klimat.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda och ansvara för implementationen av CANEA ONE i kundprojekt.
- Du driver flera parallella projekt av olika karaktär och storlek, från mindre anpassningar till komplexa systeminföranden hos stora organisationer, i Sverige och internationellt.
Arbeta med, och ibland ansvara för, produktnära tjänster som utbildningar och systemkonfiguration.
Vidareutveckla och förvalta tjänster kopplade till CANEAs produkter och deras implementation.
Utveckla och förbättra processer och arbetssätt kring användning och införande av CANEAs produkter.
Säkerställa kvalitet och genomföra validering i olika kunduppdrag.
Identifiera möjligheter till merförsäljning och ökad kundnytta i pågående projekt
Vi erbjuder dig
- Work-life balance med frihet under ansvar och flexibla arbetsformer.
- Maxat friskvårdsbidrag på 5000 kr.
- En stimulerande miljö där teknik och affärsnytta möts.
- Ett härligt arbetsklimat präglat av samarbete, ödmjukhet och prestigelöshet.
- Månadsvisa afterworks, årliga konferenser och teamdagar.
- Ett nyrenoverat kontor vid Stenpiren i Göteborg med utsikt över älven.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda IT-projekt mot kunder, en relevant utbildning med teknisk systemförståelse samt kunskap inom projektmetodik och hela leveranskedjan- från första kundkontakt till leverans. Du är van att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Som person är du serviceinriktad och kundfokuserad, trivs med att samarbeta med både kollegor och kunder och bidrar gärna till teamet genom att stötta andra.
5-10 års erfarenhet som projektledare inom IT.
En examen inom relevant område från universitet eller yrkeshögskola.
B-körkort då det förekommer resor till kund i tjänsten.
Då tjänsten innefattar kontakter både nationellt och internationellt behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Urval sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan och hör gärna av dig om du har några frågor!
CANEA levererar varaktiga resultat genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.
Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. Vår filosofi är att ge företag och verksamheter de strategier, system, arbetssätt och den kompetens som skapar förutsättningar för framgång och säkerställer bästa resultat.
Vi jobbar tillsammans för fortsatt utveckling - av våra kunder, företaget och dig som medarbetare. För om du är väl rustad och trivs i din roll, skapar du också de bästa förutsättningarna för oss och våra kunder. Med utveckling i fokus arbetar vi för att möjliggöra en kreativ miljö för innovation oavsett om det gäller arbetssätt, våra produkter eller tjänster. Vi är prestigelösa och du uppmuntras att komma med idéer och driva dem fram till att de blir förverkligade. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Canea Partner Group AB
(org.nr 556549-3268), https://www.canea.se/
För detta jobb krävs körkort.
