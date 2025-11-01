IT-projektledare
2025-11-01
Rollbeskrivning
Du planerar och genomför arbetet tillsammans med huvudprojektledare för att nå projektets mål och leveranser. Fokus är kravhantering, verksamhetsutveckling, migrering, test och integration. Rollen kräver struktur i hantering av upphandlade krav ur både avtals- och verksamhetsperspektiv, arbete med användarfall, releaseplanering och ett tydligt användarperspektiv.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att upphandlade krav tas om hand i konfiguration, integrationer, migrering och utbildning.
Följa upp krav utifrån avtal och verksamhet samt dokumentera arbetet.
Samverka med andra IT- och utvecklingsprojekt för att hantera beroenden, gemensam funktionalitet och resurser.
Leda test för planerade systemleveranser.
Ta fram migrerings- och integrationsspecifikationer.
Förbereda underlag kring releaser för överlämning till förvaltning.
Dokumentera workshops och strukturera leveranser i Teams och SharePoint.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet som projektledare inom IT med kravställning, införande och utveckling av standardsystem.
Mycket god erfarenhet av strukturerad kravhantering.
Erfarenhet av budget, prognoser och kostnadsuppföljning i IT-projekt.
Vana att dokumentera workshops och strukturera leveranser i Teams och SharePoint.
Erfarenhet av projektledning och projektstyrning inom offentlig sektor samt god kännedom om regelverk för informationshantering.
Meriterande
Certifierad förändringsledare och förmåga att stötta kommunikation och användare i förändringsresan.
Erfarenhet från projektomogna organisationer och förmåga att anpassa kommunikationen från verksamhetsforum till strategiska möten.
Kompetens kring offentliga behov inom ärendehantering, dokumenthantering och offentlig upphandling.Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad och snabb på att sätta sig in i komplexa frågor.
Strukturerad och samarbetsinriktad.
Start/Längd
Start: 2025-12-01
Längd: till 2026-12-31
Omfattning: 100 %
Plats
Stockholm (hybrid, upp till 40 % distans)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9584336