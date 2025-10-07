IT-projektledare
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren IT-projektledare med fokus på databashantering av fastighetsdata. Uppdraget innebär att leda, planera och samordna arbetet för att säkerställa att projektets mål uppnås inom fastställda ramar för tid, kvalitet och ekonomi.
Huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer att ansvara för att driva och strukturera projektet med fokus på planering, budget, riskhantering och resursfördelning. Arbetet omfattar att leda förstudie och införande av en öppen fastighetsdatabas, analysera tekniska vägval och standarder som BIM, IFC, Coclass, Real Estate Core och BIP samt säkerställa integration mellan fastighetssystem, drift, IoT-plattformar och rapportverktyg. Rollen innefattar även att presentera lösningsförslag, målbild och roadmap för styrgruppen, driva förändringsarbete och kompetensöverföring samt säkerställa att resultatet överlämnas till förvaltande organisation vid projektets avslut. Du förväntas vara engagerad, strukturerad och samarbetsorienterad med ett innovativt och självständigt arbetssätt.
Obligatoriska kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet av att utveckla eller införa digitala tvillingar för byggnader eller fastigheter.
Erfarenhet av att arbeta med klassificering och strukturering enligt BSAB, Coclass, BIP och AFF.
Minst femton års dokumenterad erfarenhet av att leda omfattande och komplexa digitaliseringsprojekt.
God kännedom om BIM och IFC, inklusive tillämpning av BIM-processer och standarder som ISO 19650.
Förståelse för semantiska modeller och informationsstrukturer för fastighetsdata, till exempel Real Estate Core och Fi2.
Kompetens inom integration av sensordata och IoT-lösningar, gärna inom Proptech OS eller motsvarande miljöer.
Erfarenhet av att arbeta med SWG:s lösningar, såsom Faciliate, FM Access och Asset+.
Gedigen erfarenhet, minst femton år, av att driva digitaliseringsinitiativ i gränslandet mellan verksamhet och IT.
Förmåga att utforma och implementera datamodeller, öppna API:er och informationsflöden mellan olika system.
Erfarenhet av att genomföra projekt med fokus på systemintegrationer.
Minst femton års praktisk erfarenhet av förändringsledning och utveckling av verksamhetsprocesser.
Det anses som meriterande om du har omfattande erfarenhet av projekt inom integrationer och IT-arkitektur, arbete med kvalitetssystem, validering eller test samt förmåga att analysera och jämföra tekniska lösningsalternativ. Erfarenhet av att ta fram målbild, roadmap och handlingsplan för datadriven fastighetsförvaltning samt kompetens inom informationssäkerhet, datakvalitet och governance är också önskvärt. Meriterande är även tidigare uppdrag som förändrings- eller projektledare inom offentlig sektor, erfarenhet av fastighetsförvaltning och god affärsengelska i tal och skrift. Högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, byggnadsinformatik eller motsvarande ses som en fördel.
