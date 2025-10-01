IT-projektledare
2025-10-01
Vi på Future People söker en IT-projektledare till myndighet på Kungsholmen. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställd på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet inom trafiksektorn som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar i Stockholm stad. Det här är en myndighet med ett stort engagemang och stolthet över deras viktiga samhällsuppdrag. Du som konsult kommer få vara med på en viktig resa och tillsammans med myndighetens medarbetare få vara med och bidra till en bättre vardag för invånarna i Stockholms stad. Vill du leda utvecklingen av verksamhetskritiska IT-stöd och bidra till en trygg och effektiv trafikmiljö? Vår kund söker nu en erfaren IT-projektledare till sektionen Teknik & Trafiktjänster på IT-avdelningen inom Fordon samt Styr & Övervakning.
I rollen ansvarar du för att verksamhetens krav realiseras i de IT-stöd som finns inom området Styr & Övervakning, samt att livscykelhantering och vidmakthållande sker enligt plan. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som IT-projektledare kommer du bland annat att:
Säkerställa att tjänster inom området levereras enligt överenskomna servicenivåer
Ta fram planer och roadmaps i samverkan med verksamhetsrepresentanter
Driva, följa upp och rapportera status på åtgärder i förvaltningsplaner
Hantera uppföljning och samverkan med leverantörer
Ansvara för upphandlingar och avtal för området
Ta fram och följa upp budget och prognoser
Planera och bereda åtgärder utifrån beslutad målarkitektur
Leda det taktiska och operativa arbetet i området
Säkerställa att dagligt arbete bedrivs i enlighet med processer, rutiner och lagkrav
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som IT-projektledare eller produktägare
Minst 4 års erfarenhet av att driva projekt i samverkan med interna och externa parter inom IT
Har lett minst 3 uppdrag med budget på minst 10 Mkr
Minst 4 års erfarenhet av arbete i komplexa systemmiljöer där flera IT-system samverkar
Minst 4 års erfarenhet av leverantörsuppföljning samt budget- och ekonomiansvar
Minst 3 års erfarenhet av SCADA-plattformar och OT-system (övervakning, styrning, datainsamling, konfiguration)
Meriterande
Erfarenhet från minst 3 uppdrag av upphandling inom LOU och LUF
Minst 3 års erfarenhet av PM3 och ITIL
Erfarenhet från minst 2 uppdrag kopplade till GDPR och Säkerhetsskyddslagen
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras. Personliga egenskaper och arbetsmiljö Vi har ett gediget samarbete med myndigheten idag och har konsulter på plats på flera avdelningar. Arbetsplatsen präglas av en välkomnade miljö där du som konsult har goda möjligheter att utvecklas och växa inom organisationen. Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 1/1-2027 med möjlighet till förlängning
Start: 2/1-2026
Sista ansökningsdagen: 14/10-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på Future People! Ersättning
