IT-Operatör till 2. Cyberförsvarsförbandet
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Försvarsmaktens cyberförsvar ingår som en integrerad
del i det militära försvaret och utgör en militärstrategisk resurs. Cyberförsvaret har förmåga att genomföra offensiva och defensiva
cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot från de mest kvalificerade aktörerna. Effekterna av en cyberattack kan få
lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
2. Cyberförsvarsförbandet är en del av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid i cyberdomänen. Vi försvarar Försvarsmaktens
ledningsstödsystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter. Våra dimensionerade motståndare har stora resurser och hög kompetens vilket ställer höga krav på oss som ska skydda systemen. 2. Cyberförsvarsförbandet
genomför dygnet runt året om cyberoperationer för att skydda Sverige och våra allierade. Våra medarbetare tillhör Sveriges spjutsspets
inom cyberförsvar och förbandet har stort fokus på att de som arbetar hos oss ska trivas och och ha möjlighet att få använda sin
kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-operatör hos oss arbetar du i en miljö som är dimensionerad för de högre konfliktnivåerna, men vi ska kunna verka i alla nivåer.
Våra cyberförsvarsresurser kan också användas för att stödja samhället under kriser eller andra allvarliga händelser. Tjänsten är krävande och varierande vilket ställer krav på självständighet och förmåga att anpassa sig. Du kommer in i ett spännande skede där du har möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter kan komma att anpassas efter din erfarenhet, förutsättningar och drivkraft.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• utveckling av verktyg och infrastruktur.
• genomförande av verklighetstrogna attacker.
• delta i verksamhetens kontinuerliga utveckling- och förbättringsarbete.
Det ingår också att sammanställa och presentera resultat både muntligt och skriftligt av genomförda uppdrag. Övningar och utbildningar genomförs fortlöpande.
• Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling eller IT-säkerhetsrelaterat arbete.
• Teknisk akademisk examen eller kunskaper förvärvade genom relevant arbetslivserfarenhet.
• Goda kunskaper i något programmeringsspråk (Rust, C/C++, Python).
• Goda kunskaper om hur operativsystem, kryptering och nätverk fungerar.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av penetrationstester eller Purple / Red Team-uppgifter.
• Purple / Red Team-ramverk som exempelvis TIBER-EU.
• Kunskap om verktyg likt Bloodhound, Pacu, Burp, Metasploit, Cobalt Strike och Mimikatz.
• Erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder samt CI/CD eller containerlösningar.
• Kunskap om hur man kan förflytta sig i en miljö efter accessetablering utan att skapa uppmärksamhet.
• Certifieringar inom IT-säkerhet, exempelvis OSCP, GPEN eller GXPN.
Personliga kvalifikationer
• Du är ansvarstagande, prestigelös och tar initiativ för att bidra till att uppnå efterfrågat resultat i arbetet.
• Du har stark integritet, är lyhörd och arbetar med precision, vilket präglar ditt agerande i grupp.
• Du är analytisk och genuint intresserad av IT-säkerhet och kan prioritera mellan operativt resultat och eget lärande.
• Du är förändringsbenägen och självgående utifrån vad situationen kräver.
• Du har ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpar ett kritiskt, etiskt och sakligt förhållningssätt i ditt arbete
Övriga krav
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 2. Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess. För anställning vid
Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med
arbetspsykologiska tester. Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom
Försvarsmakten
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: 2.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast 12 april. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på
vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Ansökan skickas till: 2.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens 2623. på din
ansökan. OBS! Ansökningsanvisningen nedan är felaktig använd mailen
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
