It-Konsult Med Processansvar För Itil
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Datajobb / Eskilstuna
2026-01-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen i Eskilstuna
Vill du vara med och forma framtidens IT inom kommunen? Kan du driva saker framåt, är en lagspelare och har ett stort kundfokus? Då har vi ett utvecklande och roligt arbete att erbjuda! Vi utökar vårt team med en IT-konsult och söker dig med mycket god kunskap inom ramverket ITIL.
Serviceförvaltningen ansvarar för drift, support och vidareutveckling av Eskilstuna kommuns IT-plattform. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin IT-miljö. IT Drift och Support arbetar med användar-support samt drift av server, klient, nätverk och integration.
Vi är i en tillväxtfas samtidigt som vi rustar för framtidens IT-lösningar och digitalisering. Vi erbjuder just nu en spännande möjlighet att ansluta till ett fantastiskt team med duktiga kollegor som jobbar med teknik i framkant. I dagsläget är vi cirka 55 personer fördelade på två team Drift och Support.
Vi på IT-enheten ger teknikstöd och stöttar verksamheten vid IT-upphandlingar, utvecklingsprojekt och drift. Vi arbetar nära våra användare och utgår alltid från deras behov för att skapa en trygg och stabil IT-miljö i kommunen. Hos oss får du chansen att arbeta brett, utvecklas i din roll och få erfarenheter som bara en större organisation kan erbjuda.
Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Du skapar och beskriver processerna i ramverket ITIL och tar ägarskap för processerna genom att säkerställa att de är väl dokumenterade. Du driver det kontinuerliga förbättringsarbetet av processerna och förankrar dessa på IT men också i organisationens verksamheter. Du skapar utbildningsmaterial, utbildar dina kollegor i processerna och följer operativt upp att de efterlevs. Som medlem i teamet behöver du ha hög samarbetsförmåga och samtidigt kunna jobba självständigt då du driver ditt eget arbete framåt. Du arbetar med leveransuppföljning, ärendeanalyser och trender. Rollen innebär också arbete med incidenter, major incident management, eskaleringar och arbete med att utveckla change, etablera, releasa och skapa rapporter/dashboards.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst gymnasieexamen, gärna en eftergymnasial yrkesutbildning inom IT eller teknik och har B-körkort. För att lyckas i rollen ska du ha erfarenhet av och mycket god kunskap inom ramverket ITIL, generell IT-kunskap och koordineringsförmåga, erfarenhet av IT Service management verktyg och processer t.ex. incidenter, change och förbättringar. Du behöver vara drivande, ha en bra kommunikationsförmåga, tala och skriva obehindrat på både svenska och engelska. Vi ser gärna att du är certifierad inom ITIL, har erfarenhet av agilt arbetssätt och arbete mot kund samt teamledning.
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252211:2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Phoebe Kennedy phoebe.kennedy@eskilstuna.se Jobbnummer
9668845