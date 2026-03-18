IT-drifttekniker inom nätverk till Eskilstuna
Vi söker nu en IT-drifttekniker för att jobba som generalist inom nätverk! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och service hänger ihop? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och säkerhet? Då kan det här vara din nästa utmaning - vi söker dig! Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag - bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-enheten är en viktig stödfunktion inom Fortifikationsverket och vi består av cirka 50 medarbetare och fortsätter att växa. Vi arbetar med både vanliga och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer. Vi är uppdelade i olika grupper; IT-support, IT-systemförvaltning och utveckling, IT-säkerhet; IT-arkitektur; IT-infrastruktur och IT-Drift. I rollen arbetar du brett med drift, övervakning och underhåll av nätverksinfrastruktur i det dagliga arbetet. Fokus ligger på hantering av switchar, brandväggar och lastbalanserare samt nätverkstjänster som DNS, DHCP och autentiseringslösningar. Rollen innefattar kontinuerlig övervakning, ärendehantering, felsökning och deltagande i förändringsarbeten. Det dagliga arbetet ställer krav på grundläggande förståelse för segmentering, accesslistor och nätverksrelaterade skyddsåtgärder. Säkerhet är centralt, vilket innebär arbete i säkerhetskyddsklassade miljöer samt krav på att dokumentera förändringar och följa eller ta fram rutiner. Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasie- eller yrkeshögskoleexamen eller en annan relevant utbildning som vi bedömer vara relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av drift och felsökning i nätverksmiljöer från Cisco och Fortinet.
• Erfarenhet av att arbeta med Cisco switchar och brandväggar i en driftsmiljö.
• Förståelse för segmentering, accesslistor och routing.
Det är meriterande om du har:
• Grundläggande erfarenhet av hantering och konfiguration av lastbalanserare, främst Netscaler.
• Grundläggande erfarenhet av hantering och konfiguration av SD-WAN.
• Grundläggande kunskap om Linux-baserade serversystem.
• Färdighet i PowerShell eller Python för enklare automatiseringsuppgifter.
• Erfarenhet av autentiseringslösningar.
• Certifiering inom Cisco eller Fortinet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Som person arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör även vid press och motgångar. Du håller dig à jour inom din profession och expertområde genom att omvärldsbevaka och trendspana.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktiga för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 augusti 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Välkommen att kontakta rekryterande chef Ann Hedlund 010-44 45 928, biträdande it-chef Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund 010-44 45 804 . Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO via vår växel: tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se
9803692