IT-Chef till Länstrafiken
Nu söker Länstrafiken dig som vill vara med och utveckla framtidens resande och göra verklig skillnad i människors liv. För att stärka vår IT-förmåga och möta framtidens krav söker vi nu en IT-chef som vill spela en nyckelroll i vår fortsatta resa mot en stabil, modern och verksamhetsnära IT-miljö.
Om rollen
Som IT-chef hos oss har du ett helhetsansvar för att IT fungerar och skapar värde i vår verksamhet. Du leder den dagliga driften och säkerställer en effektiv och säker IT-miljö, samtidigt som du driver förbättringar och initiativ som utvecklar arbetssätt och struktur.
Rollen är både operativ och taktisk. Du ansvarar för att IT-leveranser möter verksamhetens behov, driver tekniska uppgraderingar och förändringsprojekt samt följer upp arbetet genom tydliga arbetssätt och uppföljning.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för IT-avdelningen som förutom dig består av tre medarbetare. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
Rollen är ny, vilket innebär att du kommer att ha stort inflytande över hur IT-arbetet formas framåt. Inledningsvis ligger fokus på att kartlägga nuläget och skapa struktur för arbetssätt, prioriteringar och uppföljning, med målet att etablera en effektiv och hållbar IT-verksamhet över tid.
Om dig
Vi söker dig som kombinerar teknisk förståelse med ett tryggt och stabilt ledarskap. Du rör dig obehindrat mellan operativa frågor i vardagen och ett mer långsiktigt perspektiv, och tar självständigt ansvar för att driva arbetet framåt.
Du trivs nära verksamheten och motiveras av att omsätta teknik till konkreta resultat. Med ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt skapar du ordning och riktning, även i miljöer där arbetssätt och struktur behöver byggas upp. Du är nyfiken på ny teknik och håller dig uppdaterad om vad som händer i omvärlden. Du vågar fatta beslut, driva frågor framåt och hantera även mer komplexa situationer.
Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende i organisationen och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer.
Krav för rollen
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet av operativt IT-arbete i ledande roll
• God teknisk förståelse för IT-infrastruktur, nätverk, molntjänster och IT-säkerhet
• Erfarenhet av ITIL eller liknande ramverk
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av personal- och budgetansvar
• Erfarenhet av förändringsledning eller projektledning
• Erfarenhet av hybridmiljöer, både lokala och molnbaserade lösningar
• Certifieringar inom exempelvis Microsoft, VMware eller ITIL
Om Länstrafiken
Just nu är det en mycket spännande tid att ansluta till Länstrafiken i Norrbotten! Vi har påbörjat en utvecklingsresa där vi investerar i vår kvalitet, vår personal och framför allt i att öka det kollektiva resandet i Norrbotten.
Kollektivtrafiken är en grundpelare i ett välfungerande samhälle och ett levande län. Att arbeta hos Länstrafiken innebär att vara en del av något större.. Vi är navet i länets kollektivtrafik och vårt uppdrag är att skapa tillgängliga och klimatsmarta resor som gör vardagen enklare för alla som bor och verkar här.
Vi är drygt 50 engagerade kollegor som tillsammans arbetar för ett mer hållbart och tillgängligt Norrbotten. Vårt huvudkontor finns i Överkalix, men våra insatser gör avtryck i hela länet.
Vi erbjuder bland annat
• Ett samhällsviktigt uppdrag där ditt arbete gör konkret nytta varje dag.
• Möjlighet att påverka utvecklingen av framtidens kollektivtrafik, både strategiskt och operativt.
• Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftiga hälsofrämjande förmåner.
• Flexibla arbetssätt som gör det lättare att få ihop vardagen.
Placeringsort
Placering på vårt huvudkontor i Överkalix eller Luleå. För att kunna leda IT-teamet på bästa sätt innebär rollen närvaro i Överkalix omkring 2-3 dagar i veckan.
I denna rekrytering samarbetar vi med Culpeo People & Culture Partner. Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag den 26 april 2026.
Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Emma Stenberg, emma.stenberg@culpeo.se
alternativt John Bergmark, john.bergmark@culpeo.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb.
956 31 ÖVERKALIX
Länstrafiken i Norrbotten AB
Emma Stenberg emma.stenberg@culpeo.se 0702442088
