IT-chef
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2025-12-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen i Eskilstuna
Vill du spela en nyckelroll i att bygga framtidens digitala Eskilstuna?
Som IT-chef får du ett strategiskt och operativt huvudansvar för kommunens IT-drift och IT-stöd - en central del av genomförandet av Programmet för digitalisering, vars syfte syfte är att utifrån verksamheternas strategiska behov skapa en effektiv, sammanhängande och hållbar utveckling som bidrar till en smart välfärd i ett smart Eskilstuna.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som IT-chef leder du enheten IT Drift och Support på Serviceförvaltningen. Enheten ingår i ett av serviceförvaltningens områden som är fokuserat på verksamhetsutveckling och IT. Din närmaste chef är områdeschefen. Enheten består av två team med cirka 26 medarbetare i varje. Du är chef för enhetens två biträdande enhetschefer och en controller. Rollen innefattar även budget- och ekonomiansvar, inklusive deltagande i ekonomi- och prognosmöten.[FR1]
Du blir en nyckelperson i att:
• säkerställa en robust, modern och säker IT-infrastruktur som möter verksamheternas behov.
• stärka kommunens förmåga inom ITIL-processer.
• vidareutveckla och förvalta IT-miljöer och datacenter.
• skapa ett effektivt och proaktivt IT-stöd för hela kommunkoncernen.
Du är också objektägare IT inom pm3-modellen och leder arbetet med kommunens IT-objekt, en central del för att digitalisering ska ske samlat, effektivt och behovsstyrt.
I nära samarbete med digitaliseringschefen bidrar du till att realisera digitaliserings-programmets färdriktningar, från bättre användarupplevelser till datadrivna arbetssätt och automation. Du representerar IT i kommunens styrgrupper och deltar i såväl större strategiska projekt som i interna utvecklingsinitiativ. Här får du möjlighet att knyta ihop teknik, säkerhet, arbetsmetoder och verksamhetsbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med bred erfarenhet på området. Du har mycket goda IT-kunskaper inom infrastruktur, större IT-miljöer och datacenter och lång erfarenhet av att strategiskt leda och utveckla IT-verksamheter och personal i större organisationer. Vi vill också att du har jobbat med och utvecklat ITIL-baserade arbetssätt.
Du är en trygg och närvarande ledare som skapar tydlighet och engagemang. Du bygger starka team, får olika delar av organisationen att samarbeta och har lätt för att se helheten och prioritera rätt. Med en bra balans mellan struktur och utvecklingsdriv tar du kloka beslut även i komplexa situationer. Du kommunicerar tydligt, bygger relationer och skapar förtroende både i verksamheten och i tekniska sammanhang.
Framför allt förstår du kommunens uppdrag och brinner för att använda IT och digitalisering som strategiska verktyg för att skapa största möjliga nytta för våra invånare.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Kristin Evensson kristin.evensson@eskilstuna.se 016-710 10 79 Jobbnummer
9642865