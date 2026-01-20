IT-arkitekt inom applikation och infrastruktur
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren IT-arkitekt med kompetens inom både applikations- och infrastrukturarkitektur för ett strategiskt uppdrag inom organisationens gemensamma IT-arkitektur. Rollen innebär att du bidrar till målarkitektur och arkitekturstyrning för verksamhetskritiska IT-förändringar, i nära samarbete med chefsarkitekt samt lösnings-, verksamhets- och informationsarkitekter.
Uppdraget är säkerhetsklassat och ställer höga krav på struktur, kvalitet och förmåga att driva arkitekturarbete på strategisk nivå.
ArbetsuppgifterBygga och förvalta Enterprise Architecture (EA) med fokus på applikation och infrastruktur.
Etablera och förvalta arkitekturprinciper, referensmodeller, konceptuell arkitektur, riktlinjer och roadmaps.
Delta i operativ arkitekturstyrning och stödja organisationens förändringsarbete.
Bidra i arkitekturberedningar och utformning av IT-lösningar kopplat till applikationsutveckling och plattform/infrastruktur.
Samarbeta tvärfunktionellt med olika arkitektroller och relevanta intressenter.
KravMinst 4 års erfarenhet som IT-arkitekt.
Högskoleutbildning inom IT-området, alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av IT-arkitekturarbete inklusive arkitekturmetoder, verktyg och processer.
Flerårig erfarenhet av Enterprise Architecture och strategiskt arbete med IT-transformering.
Flerårig erfarenhet av att utforma IT-lösningar och genomföra arkitekturberedningar inom applikationsutveckling (exempelvis som lösningsarkitekt).
Erfarenhet av infrastruktur, IT-plattformar, tekniska lösningar, applikationsdrift, systemutvecklingsmiljöer eller IT-säkerhetsarbete.
Erfarenhet av modellering, exempelvis i Archimate och/eller UML.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeUtbildning och/eller certifiering inom IT-arkitektur (t.ex. CITA-X, DFK-CIA eller liknande).
Erfarenhet av arkitekturramverk, exempelvis Prime Arch och/eller Archimate.
Erfarenhet av EA-verktyg såsom Sparx och/eller Prolaborate.Så ansöker du
