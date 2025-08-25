IT-arkitekt Digitala Arbetsplatsen
2025-08-25
Vill du vara med och bidra till en modern, effektiv och säker digital arbetsplats och ge de som arbetar i Malmö stad en användarupplevelse i toppklass?
Offentlig förvaltning står inför stora demografiska förändringar med en ökande andel äldre i befolkningen. Staden kommer behöva erbjuda kommunal service till fler samtidigt som vi inte kommer kunna möta det ökade behovet med lika delen anställda.
Digitaliseringen spelar en viktig roll för att möta samhällsutmaningar och i den nyinrättade rollen kommer du göra ett viktigt arbete för att möta den här utmaningen. Du kommer arbeta tillsammans med ett tvärfunktionellt team som inkluderar roller som systemarkitekt, IAM-arkitekt, IT-säkerhetsarkitekt, informationssäkerhetsspecialist, jurist, Licens- och avtalsansvariga.
Vi ser den digitala arbetsplatsen som en grundförutsättning för kommunikation, samarbete och produktivitet för alla stadens medarbetare. Stadens medarbetare har en stor variation av arbetsuppgifter och även olika förutsättningar och behov av den digitala arbetsplatsen.
Som IT-arkitekt för digitala arbetsplatsen blir det ditt uppdrag att utveckla den sammantagna arkitekturen, skapa strategier och vara del i att förverkliga dem. Du kommer jobba i en bred domän som omfattar flertalet plattformar och tjänster. Kommunikation och samverkan är centrala delar i ditt arbete för att skapa goda samarbeten där du kan möta verksamhetsbehov kring både användarupplevelse, support, funktionalitet, säkerhet och AI.
Vi utvecklar just nu den digitala arbetsplatsen ytterligare genom nya satsningar på den mobila arbetsplatsen där du kommer spela en viktig roll.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren och samarbetsorienterad arkitekt som trivs med att ta ett helhetsperspektiv och översätta komplex teknisk information till insikter som skapar värde hos mottagaren. Du är skicklig på att balansera mellan verksamhetens behov och tekniska förmågor.
Du är lösningsorienterad och utvecklingsinriktad, med en förmåga att skapa struktur och driva långsiktiga initiativ. Med din kommunikativa skicklighet skapar du förtroende och bygger relationer som håller över tid.
I grunden har du en relevant teknisk högskole-/universitetsutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du kommunicerar på svenska och engelska i tal och skrift på en mycket god nivå.
För att lyckas i rollen har du:
Flerårig erfarenhet av att utveckla den digitala arbetsplatsen genom förändringsledning, projektledning eller annat motsvarande arbete. Du har god förståelse för de olika förmågorna inom den digitala arbetsplatsen och hur de kan nyttjas för att möta olika behov.
Meriterande: Erfarenhet av offentlig sektor, kravställning och upphandling. Erfarenhet av generativ AI, riskhantering och kontinuitetsplanering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
På Malmö stads IT-och digitaliseringsavdelning arbetar vi med människor, teknik och beteenden för att utveckla och leverera digitala lösningar. Vi är IT- & digitaliseringsproffs som med vår djupa tekniska kompetens strävar efter att förstå och möta Malmöbornas och medarbetarnas digitaliseringsbehov. Tillsammans är vi ca 120 kollegor som har ett brett uppdrag att leverera stadsgemensamma tjänster till alla verksamheter.
Vi sitter i nya moderna lokaler på Kungsgatan 6 mitt i Malmö.
Vill du veta mer om vår IT- och digitaliseringsavdelning? Läs mer här: Det här är ITD - Malmö stad
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om du vill vara med att bidra till effektiv och säker digitalisering som gagnar hela staden, är du varmt välkommen med din ansökan senast 7:e september!Övrig information
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Om du vill vara med att bidra till effektiv och säker digitalisering som gagnar hela staden, är du varmt välkommen med din ansökan!
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
