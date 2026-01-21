It-arkitekt
Bolagsverket, It-avdelningen / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolagsverket, It-avdelningen i Sundsvall
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete.
Nu söker vi ytterligare en it-arkitekt. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Nu tar vi ett spännande kliv framåt inom vår it-verksamhet - vill du vara en del av resan och driva Bolagsverkets it-utveckling framåt?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra arbetssätt inom it-tjänsteprocesshantering på enheten för it-styrning och arkitektur.
Tillsammans med engagerade kollegor får du möjligheten att göra skillnad i en organisation som befinner sig i ständig utveckling. Är du redo att ta nästa steg med oss?
Som it-arkitekt hos oss kommer du att spela en central roll i att utveckla Bolagsverkets it-tjänsteprocesser och strategiska kravställning.
I rollen ingår bland annat:
* taktisk och operativ utveckling och arbete med arkitekturstyrning
* arbete som systemarkitekt och systemförnyelse samt målarkitektur
* framtagande av dokumentation och förslag till realisering i form av lösningsarkitektur, både i text och i modeller
* framtagande av lösningsmönster för att arbeta med micro-services (API:er) och Kafkalösningar
* framtagande av lösningsmönster för att arbeta med BI och AI med mönster, tränande, arkitektur, datastrategier och datarutinunderlag
* presentation av lösningsarkitektur på ett tydligt sätt så att utvecklingsteam, it-styrning, verksamhet och att, i vissa fall andra myndigheter förstår, och kan agera och implementera korrekt
* samarbete med andra myndigheter i arkitekturfrågor, teknikstöd och normalisering.
* arbete med Bolagsverkets datamanagement för utveckling av AI- och maskininlärningsmodeller
* arbete med Front-end och Back-end arkitektur.
Arkitekturrollen innebär att utvärdera, tydliggöra och utveckla arbetet inom arkitekturfrågor för respektive process. Rollen omfattar också nära samarbete med andra funktioner för att kontinuerligt förbättra och vidareutveckla arkitekturen och it-tjänsteprocessområdet på Bolagsverket.
Som en nyckelspelare i både det strategiska och taktiska arbetet bidrar du till att omsätta strategier och processer till praktiska lösningar som stödjer kollegorna i deras dagliga arbete.
Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Sundsvall är en stark it-region med flera myndigheter som vi samarbetar med.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har:
* relevant akademisk it-utbildning eller flerårig erfarenhet inom it-området som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* erfarenhet av att arbeta strategiskt och taktiskt med att utveckla och framtidssäkra verksamhetsflöden arkitekturellt inom it
* erfarenhet av att arbeta i och ha ansvar enligt roller som beskrivs i arkitekturstyrningen
* erfarenhet av att arbeta nära it-styrning och strategiska it-frågor med fokus på arkitektur
* erfarenhet av agila arbetsmetoder, säkerhet och kvalitetssäkring inom it
* mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har du därutöver erfarenhet inom följande arbetsområden är det meriterande att ha:
* arbetat tillsammans med kravställande verksamhet med att prioritera, fånga och designa it- arkitektur
* arbetat med ledningsgrupper och stöd i framtagandet av underlag för välgrundade beslut, inklusive utveckling av beslutsdokumentation och ekonomiska kalkyler
* arbetat med att driva verksamhetsutveckling och utveckla tekniska roadmaps
* erfarenhet av DevSecOps och dess implementering med att ta fram arkitekturella modeller och lösningar
* arbetat med microservices (API:er) och Kafkalösningar, samt hantering av it-säkerhets- och arkitekturfrågor som påverkar verksamhetsutvecklingen
* god förmåga och mycket god erfarenhet att arbeta med front-end arkitektur
* arbetat med framtagande av beslutsdokumentation och ekonomiska kalkyler
* erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
* flerårig erfarenhet som it-arkitekt
* certifiering som IT-arkitekt.
Vi söker dig som är stabil, ansvarsfull och målinriktad. Du har en utmärkt förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt och effektivt, samtidigt som du möter utmaningar med ett lösningsorienterat och positivt förhållningssätt. Med din goda samarbetsförmåga och förmåga att se helheten i komplexa situationer bidrar du aktivt till att skapa värde och driva verksamheten framåt. Dessutom är du en skicklig kommunikatör, både muntligt och skriftligt, och du uppskattar att dokumentera och tydligt förmedla ditt arbete.
Placeringsort är Sundsvall.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och utveckla it-verksamheten på Bolagsverket?
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, samhällsnytta och utveckling står i centrum. Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba med oss: https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vierbjuder.5080.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 5666:1/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Enhetschef för IT-arkitektur och styrning
Anders Svensson Draxten 070-266 87 81 Jobbnummer
9695820