IT-arkitekt
2025-12-16
Vi söker en Senior IT-arkitekt till ett Statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som IT-arkitekt kommer du att driva och stödja analys- och arkitekturarbete med fokus på integration, microtjänster, plattformar, moln, analytics och säkerhet. Du kommer även att delta i uppbyggnaden av den operativa och taktiska arkitekturförmågan inom området IT Common. Arbetet innebär nära samarbete med säkerhetsfunktionen och vår koncernövergripande IT, och du kommer att ha många samverkanspartners, både internt och externt. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arkitekturdesign - Utforma och vidareutveckla referens- och målarkitekturer inom områden som data, analys, AI, integration och infrastruktur. Genomföra arkitekturanalyser, utredningar och ta fram beslutsunderlag som stödjer strategiska teknikval.
Integration - Stödja och driva arkitekturaktiviteter kopplat till BizTalk-uppgradering till ny modern plattform (t.ex. Kafka/Azure APIM/Seeburger/Azure Logic Apps mfl) i en hybridmiljö där OT-IT-integration står inför ett skifte.
Mikrotjänster - Driva arkitekturaktiviteter som stödjer transformationen från monolitiska legacy-system till en modulär arkitektur baserad på mikrotjänster och API-first-principer.
Plattformar & Livscykelhantering - Säkerställa rätt teknikval, planera uppgraderingar, och livscykelhantering samt optimera kostnader genom etablerade metoder som tex FinOps.
Säkerhet - Stödja och driva arkitekturaktiviteter som säkerställer segmentering, identitet & åtkomst (IAM), komplexa säkerhetsmiljöer och loggning i samverkan med CISO/OT säkerhet.
Arkitekturstyrning - Säkerställa att lösningar följer etablerade arkitekturprinciper, referensarkitekturer och relevanta standarder, exempelvis NIS2, IEC 61850 och cybersäkerhetskrav.
Omvärldsbevakning och teknologival - Omvärldsbevaka samt utvärdera och rekommendera teknologier för långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet.
Samarbete och ledarskap - Arbeta nära koncernövergripande IT, produktägare, projektledare, systemförvaltare, data/analytics och leverantörer för att säkerställa robusta lösningar.
Dokumentation och kommunikation - Dokumentera och visualisera målarkitekturer, teknikförflyttningar och arkitekturbeslut. Kommunicera dessa tydligt till både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
Helhetsperspektiv - Tillsammans med övriga arkitekter och verksamheten säkerställa att arkitekturen är sammanhängande, uppdaterad och stödjer affärsbehov.
Metod- och verktygsutveckling - Delta i vidareutvecklingen av gemensamma arkitekturmetoder, processer och verktyg för att stärka arkitekturarbetet som är inne i en förflyttning mot ett domändrivet och verksamhetsnära arkitekturarbete, och du kommer tillsammans med övriga arkitekter i teamet att vara med och forma och etablera nya arbetssätt och metoder i nära samverkan med både verksamhet och IT.
Krav (OBS, obligatoriska)
Relevant utbildning från universitet eller högskola inom IT, datavetenskap eller motsvarande.
Minst 10 års erfarenhet av arkitekturarbete i roller som exempelvis Domänarkitekt, IT-arkitekt, Lösningsarkitekt och/eller Systemarkitekt.
Erfarenhet av större IT-moderniserings- och transformationsprojekt i komplexa IT-miljöer med molnlösningar, gärna inom transaktionstung och säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av Azure PaaS, API Management, Kafka, Hybrid Integrations, Databricks, Dynamics, Microservices-arkitektur, Zero Trust, IAM.
Erfarenhet och god förståelse för informations- och dataarkitektur.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utveckla, kommunicera och upprätthålla målarkitekturer och IT-roadmaps.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet och förmåga att tillämpa metoder och ramverk (SAFe, TOGAF etc.) och arkitekturverktyg som t.ex. Visio, Sparx Enterprise Architect etc.
Erfarenhet av att arbeta med agila metoder och iterativa leveranser.
Högskoleutbildning, gärna med inriktning mot IT eller motsvarande.
Meriterande
Tidigare arbete inom energi och elbranschen och/eller samhällelig infrastruktur/ anläggningstung verksamhet.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9648181