2025-12-09
Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter modern teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning.
Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära stöd inom IT och digitalisering.
Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på fem enheter. Till avdelningen söker vi nu två IT-arkitekter till enheten för arkitektur.
Som IT-arkitekt ingår du i en grupp av ca 5 IT-arkitekter som tillsammans stöttar IT-organisationen i strategiska och taktiska frågor gällande allt från infrastruktur till verksamhetsnära frågor. Gruppen täcker tillsammans alla arkitekturlager från infrastruktur till verksamhetsprocesser. Vi söker särskilt förstärkning när det gäller Microsoft 365, informationsarkitektur och integrationsarkitektur.
Arbetet omfattar t.ex. att modellera processer och lösningar, att ta fram målarkitekturer, att kartlägga IT-landskapet och att formulera riktlinjer och strategier.
Kvalifikationskrav
- Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Erfarenhet av att ha arbetat som IT-arkitekt.
- Mycket god förmåga att dokumentera och kommunicera ditt arbete på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
- Mycket god förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, processer och samband.
- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som att du är engagerad, prestigelös och serviceinriktad.
Önskvärt/meriterande erfarenheter
- Erfarenhet av arbete med etablerade metoder och ramverk för IT-arkitektur.
- Certifiering inom IT-arkitektur eller motsvarande utbildning
- Erfarenhet av att arbetat i större och komplexa organisationer.
- Erfarenhet inom informationsarkitektur och integrationsarkitektur.
- Erfarenhet av Microsoft 365.
- Erfarenhet av moln- och hybridarkitektur.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Per-Olof Andersson, pelle.andersson@uu,se, 070-425 03 49
Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2025, UFV-PA 2025/3803.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
