IT-administratör
2026-02-06
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungaskog tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som IT-administratör ansvarar du för drift, förvaltning och vidareutveckling av organisationens IT-miljö. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att IT-stödet fungerar effektivt, säkert och i enlighet med gällande regelverk.
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad, samarbetsvillig och flexibel.
• Administrera och förvalta IT-system, telefoni, servrar, nätverk och klientmiljöer
• Hantera användarkonton och behörigheter
• Ge tekniskt stöd till användare samt felsöka och hantera incidenter
• Delta i systemförvaltning samt ha god samverkan med IT-avdelningen på huvudkontoret
• Administrera och skapa myndighetskort
• Arbeta med informationssäkerhet, IT-säkerhet och regelefterlevnad
• Medverka i riskanalyser, incidenthantering och kontinuitetsarbete
• Samverka med externa leverantörer
• Dokumentera system, rutiner och tekniska lösningar
• Bidra till utveckling och förbättring av IT-miljön och digitala arbetssätt
• Andra arbetsuppgifter kan förekomma Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av IT-administration i Windows-baserade miljöer
• Grundläggande kunskap om nätverk, servrar och klienthantering
• Förståelse för informationssäkerhet och IT-säkerhet
• God förmåga att dokumentera och arbeta strukturerat
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av att arbeta som IT-administratör.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, 0104537273, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fast lön.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
