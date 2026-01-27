IT- säkerhetsansvarig
2026-01-27
Eskilstuna kommun söker en kunnig IT- Säkerhetsansvarig som vill vara med och stärka vår förmåga att övervaka, hantera och agera vid säkerhetsincidenter. Tjänsten är placerad på enheten Drift och support, där vi totalt är cirka 55 medarbetare. Du kommer att arbeta nära driftteamet, som består av omkring 25 kollegor med bred och djup kompetens inom IT.
Hos oss möter du ett engagerat och samarbetsinriktat arbetsklimat där kunskapsdelning och stöd i vardagen är en självklar del av arbetet. Vi erbjuder möjlighet till upp till 50 procent hybridarbete samt flextid, vilket ger goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.

Arbetsuppgifter
I rollen som IT-säkerhetsansvarig arbetar du med att stärka och vidareutveckla Eskilstuna kommuns IT-säkerhet. Du ansvarar för att leda och vidareutveckla arbetet med kommunens SIEM-verktyg, som används för att samla in, analysera och följa upp säkerhetsrelaterad information från våra IT-miljöer.
En central del av uppdraget är incidenthantering, där du utreder, dokumenterar och hanterar säkerhetsincidenter samt genomför åtgärder för att begränsa och minimera påverkan på verksamheten. Genom kontinuerlig analys och utvärdering av säkerhetsdata bidrar du till att tidigt identifiera hot och säkerställa en snabb och strukturerad respons vid incidenter.
Du arbetar även med att utvärdera och optimera användningen av Microsoft Defender och andra säkerhetslösningar för att säkerställa ett robust skydd. I rollen ingår att automatisera säkerhetsåtgärder där det är möjligt samt att kontinuerligt omvärldsbevaka nya hot, trender och tekniker för att upprätthålla en hög och aktuell säkerhetsnivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en eftergymnasial utbildning med inriktning mot till exempel nätverk, datakommunikation eller systemvetenskap. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har några års dokumenterad yrkeserfarenhet som är relevant för rollen.
Du har erfarenhet av att arbeta med SIEM-verktyg och Microsoft Defender, eller motsvarande kunskap inom området. Du har god förståelse för nätverkssäkerhet och är van vid att arbeta med sårbarheter och olika typer av attacker. Du kan utreda, analysera och tolka säkerhetsdata samt vidta åtgärder i realtid när det behövs.
Du har ett tydligt intresse och engagemang för informations- och IT-säkerhet och arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Du har erfarenhet av arbete enligt ITIL och kommunicerar väl i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Rollen kräver B-körkort samt god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera tydligt med både tekniska och icke-tekniska parter. Du är självgående och har en proaktiv inställning till att förebygga och lösa säkerhetsutmaningar.
Det är meriterande om du har utbildning eller certifieringar inom IT-säkerhet. Vi ser även positivt på om du har kunskap och erfarenhet av säkerhetsteknologier som PKI, identitets- och behörighetshantering (IAM), kryptering samt säkerhet i nätverks- och servermiljöer, klienter och molntjänster. Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete inom offentlig sektor är också meriterande.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262670".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
Kontakt
Rekryteringskonsult
Barnabas Udin
barnabas.udin@eskilstuna.se
016-710-5008
