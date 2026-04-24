IT tekniker Identitets- och Behörighetshantering
2026-04-24
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Tjänsten som tillhör gruppen för Identitets och Behörighetshantering. Gruppen ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Infrastrukturtjänster som AD, PKI, ADFS, IGA, SQL samt livscykelhantering av identiteter och behörigheter.
Vi söker nu en IT-tekniker med inriktning mot IGA (Identity Governance) till gruppen Identitets- och Behörighetshantering. Gruppen ansvarar för Kriminalvårdens identitets- och åtkomsthantering, inklusive livscykelhantering, automatisering av behörigheter samt kopplingar till system och katalogtjänster.
I rollen blir du en viktig del i arbetet med att säkerställa att rätt person har rätt behörighet vid rätt tid, genom en säker och effektiv identitetshantering. Du kommer att arbeta både med förvaltning av befintliga lösningar och delta i utvecklingsprojekt för att modernisera och automatisera hanteringen av identiteter och behörigheter i hela myndigheten.Kvalifikationer
Du är självgående och tar initiativ för att nå resultat, samtidigt som du samarbetar effektivt med kollegor. Med ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt säkerställer du att uppgifter genomförs på korrekt sätt.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant ämnesområde alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med Identity Governance & Administration (IGA) eller Identity & Access Management (IAM)
• Erfarenhet av arbete med identitetslivscykler, kontohantering, grupper och behörigheter
• Erfarenhet av automatisering och skriptning
• Goda kunskaper om IGA konceptet
• Kunskap om livscykelhantering av identiteter, grupper och behörigheter
• God förmåga att skapa och hantera automatiserade processer - från onboarding till offboarding av identiteter och behörigheter
• Förståelse för katalogtjänsten Active Directory
• Förmåga att arbeta strukturerat, dokumentera och följa etablerade processer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Det är även meriterande med:
• Certifieringar inom Microsoft Windows
• Certifieringar inom andra områden som Kriminalvården bedömer relevanta
• Erfarenhet av IGA verktyget Sailpoint IIQ
• Erfarenhet av PhenixID Identity Manager/Provisioning service
• Erfarenhet av systemintegration via API:er eller connectorer
• Erfarenhet av Kriminalvårdens processer
• Förståelse för systemintegrationer via API:er
• Kunskaper av Sailpoint IIQ
• Kunskaper av PhenixID PIM och PIPÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
