IT Tekniker
Netred Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Tidaholm Visa alla supportteknikerjobb i Tidaholm
2026-06-25
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Om Netred
Netred AB är en IT-leverantör med helhetslösningar som erbjuder hård- och mjukvara, molntjänster samt programutveckling. I och med vårt nära samarbete med Monitor ERP System så har vi hela Sverige som arbetsfält. Kontoret ligger i Tidaholm och antalet anställda är idag 15 personer.
Dina arbetsuppgifter:
Du kommer att ingå i ett team av tekniker som ansvarar för drift, support och utveckling av IT-miljöer för våra kunder i olika storlekar och industrier, främst inom tillverkningsindustrin. Du kommer främst jobba ifrån kontoret i Tidaholm med support på distans där du svarar på mejl och tar samtal ifrån våra kunder. Även viss teknisk hjälp kring affärssystemet Monitor ERP kommer att ingå.
Om dig
Vi söker dig som är social, trevlig och sugen på att lära dig nya saker. Teknikintresse ses som en fördel och att du har lätt för att prata i telefon, då mycket av våra kunder hör av sig den vägen.
Meriterande om du tidigare jobbat med Office365, AD, datorer och kringutrustning.
Intervjuer kommer att starta i mitten av Augusti pga. semestertider.
Skicka med löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@netred.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Netred Aktiebolag
(org.nr 556596-8640)
Norra Ringvägen 2 A (visa karta
)
522 31 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Netred AB Jobbnummer
9979135