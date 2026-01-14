IT Systemadministratör till globalt bolag i Uppsala
SJR in Sweden AB / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-01-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Uppsala
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Till ett globalt bolag inom Life Science söker vi nu en IT Systemadministratör för ett konsultuppdrag i centrala Uppsala. Uppdraget passar dig som trivs i en operativ roll, är självgående och vill arbeta i en tekniskt avancerad och reglerad miljö.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som IT Systemadministratör kommer du att arbeta nära IT Operations och ansvara för att säkerställa stabila, säkra och välfungerande IT-system i den dagliga driften. Du kommer att hantera incidenter, arbeta proaktivt med systemunderhåll och bidra till kontinuerliga förbättringar i en tvärfunktionell miljö.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående, initialt på kortare sikt men med mycket goda möjligheter till förlängning. Du kommer att arbeta på plats i Uppsala hos ett internationellt bolag med hög teknisk kompetens och starkt fokus på kvalitet och säkerhet.
Ansvarsområden
• Systemövervakning, patchning, härdning och felsökning
• Säkerhet och åtkomsthantering enligt best practice
• Administration och underhåll av Linux- och Windows-miljöer
• Hantering av Windows AD och Azure AD
• Drift och administration av molnbaserade plattformar (t.ex. Nextcloud)
• Dokumentation, samarbete och kunskapsdelning
• Arbete med ärendehantering i Jira
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har:
• Cirka 5 års erfarenhet av IT-support eller systemadministration (Windows)
• Goda kunskaper inom Linux systemadministration
• Erfarenhet av Windows AD och Azure AD
• Förståelse för säkerhet, åtkomstkontroller och stabil IT-drift
• Vana av att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat
• God samarbetsförmåga och kommunikativ styrka
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
Meriterande:
• Erfarenhet av nätverksadministration, gärna Fortinet-produkter
• Arbete i GxP- eller andra reglerade miljöer
• Kunskap om NetApp
• Erfarenhet av Office 365-tjänster
• Kunskap om och förståelse för IntuneDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och ansvarstagande med ett starkt säkerhetstänk. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har en lösningsorienterad inställning även i komplexa miljöer. Samtidigt trivs du med att samarbeta med andra, är kommunikativ och har lätt för att förklara tekniska frågor på ett pedagogiskt sätt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har förmåga att prioritera i en vardag där stabil drift är avgörande.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Linnea Järverup via linnea.jarverup@sjr.se
, 070 8234245 alternativt till Christine Stamfeldt via christine.stamfeldt@sjr.se
, 070 4715916. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-13.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-41.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Linnea Jäverup linnea.jarverup@sjr.se +46 70 823 41 45 Jobbnummer
9683414