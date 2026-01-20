IT System Manager
2026-01-20
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Munkfors
, Torsby
, Tanum
, Linköping
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vi söker nu en IT System Manager till vårt team i Stockholm!
Om rollen
Som förvaltningsansvarig för system och IT-tjänster inom området kund och marknad kommer du ansvara för förvaltning och operativ drift av våra system. Dessa är några av de större och verksamhetskritiska systemen, vilket gör din roll extra viktig. Teamet du ingår i består av erfarna och engagerade kollegor som arbetar med förvaltning och testning av bland annat våra kund- och entreprenörsnära system. Du kommer arbeta nära verksamheten och våra leverantörer med att utveckla och förbättra systemen. Du stöttar även i förlängning våra entreprenörers IT-verksamheter. Inom de kommande åren planeras systembyte ske och det kommer finnas möjlighet att vara en del av denna utveckling.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
• säkerställa att den dagliga tillgängligheten samt den långsiktiga driften (livscykelhantering) av systemen sker i enlighet med avtalade servicenivåer och krav.
• hantera månadsuppföljning och budget vilket inkluderar fakturahantering.
• bidra till verksamheten genom att se till att idéer som rör livscykelhantering blir verklighet (vilket kan innefatta avtalstillägg).
• stötta övrig systemförvaltning vid behov samt aktivt arbeta med att förbättra arbetssätt och processer som används inom teamet.
• hålla dig informerad om utvecklingen inom ditt expertisområde.
Vi sitter på Valhallavägen, helt nära Gärdet, med närhet till både bra kommunikationer och fina grönområden. Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt som värnar om en god balans i vardagen och, i dialog med din närmsta chef, möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Välkommen till ett bolag med samhällsbärande verksamhet och till en verksamhetsnära IT-enhet med spännande utvecklingsplaner framåt!
Vem är du?
Du trivs i en roll där det inte är spikat exakt vad du gör varje dag men där möjlighet att påverka finns. Vi ser gärna att du har ett brinnande intresse för IT och system samt att du är positiv, engagerad och tycker om att tillsammans med dina kollegor hitta lösningar för att nå de gemensamma målen. Du har förmåga att skaffa dig en strategisk förståelse för verksamheten, se de viktiga affärsdrivande faktorerna och kunna prioritera aktiviteter som skapar mervärde.
Det är en fördel att ha lätt för att skapa relationer då en stor del av arbetet bygger på samverkan och interaktion med andra, internt och även externt. Hos oss behöver du vara självgående och initiativtagande samtidigt som du tycker om och är bra på att arbeta i team.
Vi söker dig som:
• har en universitetsutbildning inom IT-området alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• har flera års arbetslivserfarenhet av IT-systemförvaltning.
• förståelse för ITIL.
• har arbetat med budget och uppföljning av finansiellt resultat.
• är nyfiken på och van vid att använda AI och digitala arbetssätt för att effektivisera och förbättra ditt arbete.
Eftersom mycket av vår kommunikation sker på svenska behöver du kunna svenska i både tal och skrift. Du behöver även ha goda kunskaper i engelska då det förekommer gentemot leverantörer.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Bra för dig att veta!
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 10 februari. Personligt brev behöver du inte skicka in då vi, i vår strävan att rekrytera så fördomsfritt som möjligt, arbetar med urvalsfrågor till ansökan.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta rekryterande chef Kristine Hammarfeldt på kristine.hammarfeldt@ellevio.se
eller tel. 070-813 47 08. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Ellevios rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
.
Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass vilket innebär att du, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), behöver genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll och bli godkänd i den för att få anställning.
