IT Supporttekniker - Eskilstuna

Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Eskilstuna
2026-02-17


Vi söker nu en Servicedeskagent till en större regional offentlig verksamhet. I rollen arbetar du med användarstöd för en bred verksamhet som omfattar allt från vårdpersonal till administrativa och kulturella funktioner. Du hanterar ärenden kopplade till verksamhetssystem, IT och telefoni, exempelvis:

Felanmälningar

Beställningar

Användarstöd

Förfrågningar och önskemål

Behörighetshantering

Arbetet innebär daglig kontakt med användare, främst via telefon, där du felsöker, guidar och hittar lösningar på varierande problem. Du dokumenterar samtliga ärenden i organisationens ärendehanteringssystem och samarbetar nära övriga servicedeskmedarbetare och supporttekniker.
Arbetstider och placering
Arbetstiderna är för närvarande vardagar med två skift: 07.00-16.00 eller 08.00-17.00 (kan justeras utifrån verksamhetens behov).

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Erfarenhet av Active Directory

Microsoft Windows 10

Azure AD

Microsoft 365

Microsoft Teams

Ärendehanteringssystem

Fjärrstyrningsverktyg

Citrix

God vana att arbeta med telefon som primärt arbetsverktyg

Dina personliga egenskaper
Självständig

Kommunikativ

Analytisk

Socialt trygg

Lösningsorienterad

Driven och flexibel

Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-08-31. Option på förlängning t.o.m. 2026-12-31
Sista ansökningsdagen: 2026-02-22
Ort: Eskilstuna
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-08-16
