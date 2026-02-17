IT Supporttekniker - Eskilstuna
2026-02-17
Vi söker nu en Servicedeskagent till en större regional offentlig verksamhet. I rollen arbetar du med användarstöd för en bred verksamhet som omfattar allt från vårdpersonal till administrativa och kulturella funktioner. Du hanterar ärenden kopplade till verksamhetssystem, IT och telefoni, exempelvis:
Felanmälningar
Beställningar
Användarstöd
Förfrågningar och önskemål
Behörighetshantering
Arbetet innebär daglig kontakt med användare, främst via telefon, där du felsöker, guidar och hittar lösningar på varierande problem. Du dokumenterar samtliga ärenden i organisationens ärendehanteringssystem och samarbetar nära övriga servicedeskmedarbetare och supporttekniker.
Arbetstider och placering
Arbetstiderna är för närvarande vardagar med två skift: 07.00-16.00 eller 08.00-17.00 (kan justeras utifrån verksamhetens behov).Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Erfarenhet av Active Directory
Microsoft Windows 10
Azure AD
Microsoft 365
Microsoft Teams
Ärendehanteringssystem
Fjärrstyrningsverktyg
Citrix
God vana att arbeta med telefon som primärt arbetsverktygDina personliga egenskaper
Självständig
Kommunikativ
Analytisk
Socialt trygg
Lösningsorienterad
Driven och flexibel
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-08-31. Option på förlängning t.o.m. 2026-12-31
Sista ansökningsdagen: 2026-02-22
Ort: Eskilstuna
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Så ansöker du
