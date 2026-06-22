IT Service & Incident Manager
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Till vår kund söker vi nu en erfaren Incident Manager som vill ta en central roll i hanteringen av verksamhetskritiska IT-incidenter.
I rollen ansvarar du för att leda och samordna arbetet kring större incidenter i en komplex IT-miljö. Du säkerställer att incidenter hanteras effektivt, strukturerat och med hög transparens, med målet att minimera påverkan på verksamheten och återställa normal drift så snabbt som möjligt.
Du fungerar som en nyckelperson mellan interna funktioner såsom Service Desk, drift, applikationsförvaltning och externa leverantörer. Från identifiering till lösning och uppföljning driver du incidenthanteringen framåt och säkerställer att rätt resurser involveras vid rätt tidpunkt.
Ansvarsområden
Leda och koordinera hanteringen av större IT-incidenter genom hela processen.
Säkerställa snabb eskalering och mobilisering av relevanta tekniska resurser.
Ansvara för tydlig och kontinuerlig kommunikation till både operativa team och ledningsgrupper.
Följa upp incidenter genom rotorsaksanalyser och identifiera förbättringsåtgärder.
Säkerställa att incidenthanteringen följer etablerade processer, riktlinjer och ITIL-principer.
Samarbeta med externa leverantörer och följa upp leveranser enligt överenskomna SLA.
Bidra till utveckling och effektivisering av processer inom incidenthantering och beredskap.
Delta i beredskapsarbete enligt överenskommen jour- eller rotationsplan.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker en person som känner sig bekväm med att ta ledningen i kritiska situationer och som trivs i en snabbföränderlig miljö där tydlig kommunikation, samarbetsförmåga och snabba beslut är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har en stark förmåga att leda utan formellt personalansvar.
Arbetar strukturerat och metodiskt även under pressade förhållanden.
Är lösningsorienterad och har förmåga att snabbt prioritera och fatta välgrundade beslut.
Kommunicerar tydligt och effektivt med olika målgrupper och intressenter.
Bygger förtroende och skapar god samverkan mellan interna team och externa leverantörer.
Tar initiativ och bidrar aktivt till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt.
Har en god förståelse för komplexa IT-miljöer och hur olika system och tjänster samverkar.
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med Incident Management eller hantering av större incidenter i komplexa IT-miljöer.
• God förståelse för ITIL och dess processer inom Incident, Problem- och Change Management.
• Erfarenhet från organisationer med flera leverantörer och outsourcade IT-tjänster.
• Dokumenterad erfarenhet av att hantera verksamhetskritiska incidenter med stor påverkan på affären.
• Vana att kommunicera och rapportera till ledning, verksamhet och andra intressenter i tidspressade situationer.
• Erfarenhet av rotorsaksanalyser (RCA) samt arbete med kontinuerliga förbättringsåtgärder.
• Certifiering inom ITIL eller liknande ramverk ses som en fördel.
• Erfarenhet från detaljhandel (retail) eller andra verksamheter med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet är meriterande.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-08-03
Slutdatum: 2026-12-31
Sista ansökningsdagen: 2026-06-25
Ort: Solna
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950215-2064460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9973255