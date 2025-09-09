IT Service Manager
2025-09-09
Soros Consulting söker en IT Service Manager som vill bidra till utvecklingen av trygga, robusta och framtidssäkra IT-miljöer. I en tid med ökade risker och skärpta krav bygger vi strukturer som skyddar samhällsviktiga funktioner och stärker våra kunders leveransförmåga.
I rollen som IT Service Manager blir du ansvarig för en eller flera tjänster som ingår i den totala IT-leveransen. Du är navet i arbetet, med fokus på både drift och utveckling av centrala komponenter i IT-miljön. Rollen innebär nära samarbete med kund, DevOps-team och övriga intressenter för att säkerställa att tjänsterna är effektiva, säkra och i ständig förbättring.
Placeringsort
Tjänsten kan utgå från Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Karlskrona.
Dina ansvarsområden:
Ta fram och förvalta en roadmap för tjänsten.
Säkerställa att roadmapen linjerar med helheten.
Dokumentera tjänsten och dess processer.
Skapa en förvaltningsplan inklusive budget för drift och utveckling.
Identifiera och driva möjligheter till automation.
Föreslå förbättringar och analysera tjänsten ur ett livscykelperspektiv.
Följa upp, analysera och rapportera utfall samt prognoser.

Profil
Vi söker dig som har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett genuint säkerhetstänk. Du kan analysera olika alternativ, väga in tekniska, säkerhetsmässiga och affärsmässiga perspektiv, och presentera lösningar för beslutsfattare på olika nivåer. Rollen kräver även en solid teknisk förståelse inom IT och infrastruktur för att kunna driva kravställning och förbättringsarbete.
Meriterande erfarenheter:
Arbetsplatshårdvara och workplace-lösningar.
Supportflöden och ITIL-processer.
Tunna klienter och VDI.
Verktyg som Jira och ServiceNow.
Inköp av licenser och hårdvara.
Erfarenhet av tjänstefiering och processutveckling.
Kravuppföljning och dokumentation.

Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap.
Möjlighet att genomgå och bli godkänd enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Ansök idag, urval sker löpande!

Sista dag att ansöka är 2025-10-09
