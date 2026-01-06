IT Security Architect
2026-01-06
IT Security Architect - strategisk nyckelroll inom digital infrastruktur
På uppdrag av vår kund söker vi nu en IT Security Architect till ett växande teknikbolag inom digital infrastruktur och samhällsnära tjänster. Företaget utvecklar och förvaltar affärs- och verksamhetskritiska system där höga krav ställs på säkerhet, tillgänglighet och regelefterlevnad.
Bolaget har all teknisk utveckling samlad internt och arbetar långsiktigt med stabila, skalbara och säkra lösningar. Säkerhet är en integrerad del av verksamheten och ses som en strategisk förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT Security Architect ansvarar du för att bygga, utveckla och förvalta organisationens övergripande IT-säkerhetsarkitektur. Du arbetar nära andra IT-arkitekter, tekniska specialister och verksamheten för att säkerställa att säkerhetskrav implementeras konsekvent i hela IT-miljön.
Arbetet omfattar både strategiska och operativa inslag. Du omsätter styrande dokument och regulatoriska krav till tekniska lösningar, standarder och säkra konfigurationer. En viktig del av rollen är att arbeta proaktivt med riskhantering genom analyser, tester och kontinuerlig förbättring av säkerhetsnivån.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förvalta, vidareutveckla och dokumentera IT-säkerhetsarkitektur
Ta fram och kravställa säkerhetslösningar samt följa upp deras effektivitet
Planera och genomföra riskanalyser, sårbarhetsanalyser och säkerhetsgranskningar
Samordna cybersäkerhetsarbetet inom organisationen
Säkerställa efterlevnad av GDPR, ISO 27001 och andra relevanta regelverk
Följa utvecklingen inom IT-säkerhet, hotbilder och ny teknikKvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete inom IT- och informationssäkerhet, exempelvis som IT Security Architect, Senior Security Engineer eller i en liknande roll. Du har god förståelse för hur man säkrar komplexa IT-miljöer och är van att arbeta strukturerat med säkerhetsfrågor.
Du ska ha:
Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet
Djup teknisk förståelse för hybrid- och molnbaserade IT-miljöer
Kunskap inom nätverkssäkerhet, endpoint security och systemhärdning
Erfarenhet av både förebyggande och incidentrelaterat säkerhetsarbete
Meriterande är erfarenhet av:
Identity and Access Management (IAM), exempelvis SSO, MFA och PAM
PKI, kryptering och certifikathantering
Arbete med tekniska kontroller kopplade till GDPR och ISO 27001
Certifieringar såsom CISSP, CISM eller motsvarandeDina personliga egenskaper
Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att ta ett helhetsperspektiv. Du arbetar självständigt men har även lätt för att samarbeta och kommunicera med olika delar av organisationen. Du trivs med ansvar och har ett proaktivt arbetssätt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (heltid)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Bakgrundskontroll och eventuell säkerhetsprövning kan förekomma i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Rekryteringen sker på uppdrag av vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
