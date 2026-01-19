IT Project & Solution Lead
Lassila & Tikanoja FM AB / Stockholm
2026-01-19
Vill du vara med och driva digital utveckling - från behov till verklig nytta? Hos oss på Luotea får du en nyckelroll i att omsätta verksamhetens behov till hållbara IT-lösningar, i nära samarbete med verksamheten, IT och externa partners.
I rollen som IT Project & Solution Lead arbetar du mitt i gränslandet mellan affär och teknik. Ditt fokus ligger på att leda, samordna och säkerställa leverans av IT-initiativ som skapar affärsvärde. Rollen är primärt ledande och koordinerande (utan formellt personalansvar), snarare än hands-on utveckling, men det finns möjlighet att bidra operativt där det skapar värde.
Du blir en del av vårt IT-team och får en viktig roll i att driva initiativ, projekt, strukturera utvecklingsarbete och vidareutveckla våra arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och driva kravarbete och behovsinsamling tillsammans med verksamheten
• Strukturera, prioritera och förvalta utvecklings- och förändringsbacklog
• Fungera som brygga mellan verksamhet, IT och externa leverantörer
• Leda IT-projekt och implementationer (planering, uppföljning, risker, leveranser)
• Säkerställa att lösningar är ändamålsenliga ur process-, säkerhets- och regelefterlevnadsperspektiv (t.ex. NIS2)
• Följa upp leverantörer, resurser, avtal och leveranskvalitet
• Bidra till förbättrade IT-processer, styrning och arbetssätt
• Stötta värderealisering och uppföljning av genomförda initiativ
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av att leda IT-projekt, systemimplementationer eller förändringsinitiativ
• Vana att driva kravarbete, planering, test och dialog med verksamheten
• Förståelse för systemlandskap, integrationer och affärssystem (t.ex. ERP), utan krav på djup teknisk spets
• Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer och partners
• En strukturerad arbetsstil och trygghet i att leda, koordinera och prioritera
Meriterande
• Erfarenhet av regulatoriska krav (t.ex. informationssäkerhet, NIS2, GDPR)
• Erfarenhet från verksamhetsnära IT i större organisationer
• Bakgrund inom systemutveckling eller teknisk förvaltning
Som person är du
• Tydlig, kommunikativ och förtroendeskapande
• Strukturerad med förmåga att skapa ordning i komplexa miljöer
• Trygg i att fatta beslut och hålla riktning även när allt inte är färdigdefinierat
• Lösningsorienterad och helhetsfokuserad, du ser hur teknik, process och verksamhet hänger ihop
• En naturlig samordnare som får människor att arbeta mot gemensamma mål
Varför Luotea?
Hos oss får du en roll med stort utrymme att påverka, där du blir en central del i vår fortsatta digitala utveckling. Du får arbeta nära verksamheten, vara med och forma hur vi driver IT-initiativ och bidra till att bygga strukturer som håller över tid. Du får även möjlighet att arbeta internationellt med kollegor från vår Finska verksamhet.
Vi erbjuder en varierad vardag, korta beslutsvägar och möjligheten att arbeta både strategiskt och operativt. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och göra verklig skillnad genom IT som skapar affärsnytta.
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ivo Kukavica på ivo.kukavica@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
