IT/OT-konstruktör till Savecore
2025-12-22
Har du erfarenhet av EPLAN och teknisk dokumentation och vill vara med och utveckla IT-miljöer som är säkra, robusta och redo för framtiden. Du kombinerar god elkraft- och automationskunskap med förståelse för industriella processer och säkerhetskrav.
Låter det som nästa steg för dig? Då vill vi gärna berätta mer.
Professionals Nord söker i samarbete med Savecore en IT/OT-konstruktör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Savecore. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Savecores önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Savecore är specialiserat på server, lagring och databaser, med kontor i Sundsvall och Solna. De arbetar med kunder från hela världen och erbjuder en arbetsplats där innovation, utveckling och gemenskap står i fokus. Med sitt nya Cloud Team i Sundsvall skapar de spännande möjligheter både för sina kunder och för sitt team. Här blir du en del av ett engagerat team där både teknikintresse och gemenskap står i centrum!
Du erbjuds
En inkluderande och stöttande kultur där gemenskap och utveckling står i centrum
Ett modernt kontor med kreativa ytor för både fokus och återhämtning
Trygga förmåner och möjligheten att växa i ett växande Cloud Team med globala kunder
Det här är en arbetsplats där kollegorna bryr sig om varandra och där man har kul tillsammans. I det moderna kontoret i Sundsvall väntar en inspirerande miljö med loungeyta, gaminghörna, scen, pingisbord, hängmatta och flera typer av arbetsytor - från öppet kontorslandskap till privata rum. Allt för att skapa en miljö där både fokus och återhämtning får plats.
Trygga förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och omfattande försäkringar är en självklar del av paketet. Men det som verkligen utmärker Savecore är deras genuina vilja att se varje medarbetare växa - både i sin yrkesroll och som människa. Här blir man inte bara en kollega, utan en viktig del av Savecore-familjen.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som IT/OT-konstruktör arbetar du med elkonstruktion och teknisk dokumentation i projekt där noggrannhet, struktur och säkerhetskrav är avgörande. Du utgår från Savecores huvudkontor i Sundsvall och samarbetar tätt med andra specialister i både interna och kundnära projekt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Elkonstruktion och schemaritning, främst i EPLAN
• Framtagning och underhåll av teknisk dokumentation
• Standardisering och strukturarbete i konstruktionsunderlag
• Samarbete i tekniska projekt kopplade till IT/OT-miljöer
• Ändringar, revisioner och uppdateringar av befintliga lösningar
Vi söker dig som
Har en relevant universitets- eller högskoleutbildning och erfarenhet av elkonstruktion och teknisk dokumentation. Du har arbetat med EPLAN och är van vid att ta fram strukturerade och kvalitetssäkrade underlag. Tidigare erfarenhet av att arbeta som konsult är ett krav, medan erfarenhet från IT-branschen eller arbete i både EPLAN och AutoCAD är meriterande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Savecore. Du arbetar noggrant och strukturerat, vilket är centralt i teknisk dokumentation och elkonstruktion. Du är kommunikativ och trivs i samarbete med andra, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt uppdrag.
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
