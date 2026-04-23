IT/OT Engineer
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-04-23Beskrivning av jobbet
Som IT/OT Ingenjör kommer du att vara ansvarig för att säkerställa driften och tillgängligheten av IT-system, stödja produktionsrelaterade OT-system och lösa IT-relaterade problem som påverkar tillverkningen inom Life Science industri. Du kommer att implementera och underhålla cybersäkerhetslösningar för både IT och OT, integrera dataflöden mellan IT och OT samt utveckla gränssnitt för realtidsdata. Dessutom kommer du att administrera system, felsöka incidenter och samarbeta med leverantörer vid komplexa problem. Du kommer också att driva förbättringsprojekt och introducera ny teknik där resor kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet inom OT med god förståelse för IT/OT-konvergens och cybersäkerhet
Erfarenhet av hårdvara och nätverk från HP, Dell, Casio och industriella enheter för integrerade OT-miljöer.
Erfarenhet inom Life Science, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, sjukvård, kärnkraft eller annan reglerad industri
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är:
Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom datavetenskap eller liknande
Konfiguration av kommunikationsprotokoll som Ethernet/IP, Profinet, OPC och Modbus
Erfarenhet av PLC/DCS-system (t.ex. Siemens PCS7, ABB 800xA, Rockwell 5000 eller DeltaV) och/eller SCADA-system (Wonderware, WinCC, ABB)
Dokumenterad erfarenhet av ERP system (t.ex SAP, eller liknande) Dina personliga egenskaper
Vi söker någon som är kommunikativ och samarbetsinriktad, med en förmåga att skapa goda relationer och samarbeta effektivt med andra. Du är strukturerad och lösningsorienterad, vilket innebär att du kan hantera utmaningar på ett metodiskt sätt och hitta kreativa lösningar. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är också centrala egenskaper, då vi värdesätter precision och hög standard i allt arbete. Slutligen har du förmågan att arbeta både självständigt och i team, vilket gör dig flexibel och anpassningsbar i olika arbetsmiljöer.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-31
Kontaktperson för frågor:
Vytautas Urbikas, Service Area Managervytautas.urbikas@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
