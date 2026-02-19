IT Operations Manager till Avarn
Vill du leda och utveckla verksamhetskritiska 24/7-system i en miljö där stabilitet och säkerhet är avgörande?
Avarn är mitt i en större transformationsresa och söker en trygg och handlingskraftig ledare som kan omsätta strategi till operativ verklighet och etablera en modern, skalbar IT-drift.
Avarn söker nu en IT Operations Manager med ansvar för drift och utveckling av larmcentralens affärskritiska IT-miljö. Här får du en central roll i en samhällsviktig verksamhet där hög tillgänglighet, redundans och kontinuitet är helt avgörande.
Du leder ett team om fyra medarbetare och kombinerar ledarskap med tekniskt ägarskap. Rekryteringen genomförs i samarbete med Professionals Nord och du kommer att bli direktanställd hos Avarn.
Erbjudande
• En nyckelroll i en samhällskritisk 24/7-verksamhet
• Kombination av strategiskt ansvar och operativ närhet
• Stort mandat att påverka stabilitet, struktur och roadmap
• Ingå i ledningsgruppen
• Verksamhetsnära roll med stort inflytande i dialogen med central IT och leverantörer
Som IT Operations Manager ansvarar du för att säkerställa en stabil och verksamhetsnära IT-miljö för larmcentralens system. Du leder teamets arbete, prioriterar insatser och är kravställare mot central IT och externa leverantörer.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa 24/7-drift, redundans och hög tillgänglighet
Identifiera risker och eliminera single points of failure
Leda incidenthantering och återställningsarbete
Agera teknisk ägare för system och kringutrustning
Driva roadmap för stabilisering och förenkling
Säkerställa god datakvalitet och ändamålsenlig systemanvändning
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledarskap inom IT
Erfarenhet av drift och/eller förvaltning av affärskritiska system
Erfarenhet av arbete i miljöer med höga krav på tillgänglighet och kontinuitet
Erfarenhet av kravställning mot både interna och externa IT-parter
Vi ser det starkt meriterande om du har kunskaper inom SQL.
Du är strukturerad, tydlig och prestigelös i ditt sätt att arbeta. Med starkt driv och hög integritet tar du ansvar för dina frågor från start till mål. Du är trygg i att fatta beslut även i komplexa och pressade situationer och kommunicerar rakt, sakligt och verksamhetsnära.
Praktisk information
START: Omgående enligt ök.
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm - Västberga
URVAL: Sker löpande
