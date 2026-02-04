IT Onsite Support
Har du ett stort tekniskt intresse och erfarenhet av teknisk IT support? Vill du att ditt jobb bidrar till något betydelsefullt? Vårt härliga team av supporttekniker letar nu efter sin nya kollega, kanske är det du?
Vår site i Göteborg är ett av AstraZenecas tre strategiska forskningscentrum. Vi trivs i en multinationell miljö som arbetar tvärfunktionellt över hela världen med AstraZeneca-kollegor samt akademiska och industriella partners. Vårt sätt att leva är att främja en arbetsmiljö med samarbete, öppenhet och innovation. Därför har vi skapat utrymme för möten, socialisering och avkoppling, där spontana möten kan ge nya innovationer. De oväntade idéerna eller tankarna som kan komma från ett samtal över något så enkelt som en kopp kaffe eller en promenad på vår "walk and talk".
Din roll
I din roll som IT Onsite support kommer du att vara en del av ett lokalt team med totalt sex tekniker som ansvarar för att säkerställa support i högsta klass till våra användare i Göteborg, där fokus ligger på support på plats ute hos användaren.
Triggas du av att hitta bättre och enklare lösningar anpassade åt kunden och för teamet? Den personen vi söker kommer även att få möjlighet att jobba med kontinuerliga process förbättringar.
Det här är en bred teknisk roll där du dagligen möts av nya och varierande tekniska utmaningar, ingen dag är den andra lik. I samarbete med kollegor och andra tekniska experter är det ditt uppdrag att hjälpa våra användare att få den support de behöver och känna en trygghet på vägen till lösningen på deras tekniska problem.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att inkludera support av hårdvara, nätverk och mjukvara, samt konsultering/rekommendation av IT utrustning och inköp.
Ansvarsområden inkluderar:
* Agera som primär kontakt mot slutkund som ansikte för IT.
* Hantera ärenden och rapporter i ärendesystemet ServiceNow.
* Driva ärenden med andra team åt slutkund.
* Säkerställa att eskaleringar prioriteras.
* Support av hårdvara (desktops, laptops)
* Support av mjukvara så som windows, mac, office365, Zscaler, Azure, Active Directory.
* Felsökning av nätverk.
* Beställning av IT utrustning.
* Drop-in support över disk.
Vi förutsätter
* Minst 3 års erfarenhet inom liknande roll.
* Erfarenhet av face 2 face support med kunden i fokus.
* Förmåga att snabbt kunna anpassa sig i en miljö som ständigt förändras.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
* Goda kunskaper i Windows och Office365 miljön.
* Goda kunskaper inom MDM miljöer.
* Goda kunskaper att arbeta i ärendesystem.
* Grundläggande nätverkskunskaper och vana att jobba med VPN lösningar.
Framgångsfaktorer
* Goda kunskaper i intune.
* Goda kunskaper i ServiceNow.
* Erfarenhet av VC utrustning.
* Erfarenhet av MAC.
Varför AstraZeneca?
Välkommen till ett företag som främjar inkludering och mångfald. Vi är ett globalt, forskningsdrivet bioläkemedelsföretag och våra innovativa läkemedel används av milliontals patienter över hela världen. Men vi är mer än ett av världens ledande läkemedelsföretag. På AstraZeneca arbetar vi för att vara en bra arbetsplats. Här kommer du att uppskattas. Inte bara för din unika insats, dina färdigheter och din bakgrund, men också för att vi inser att människor är vår största tillgång.
