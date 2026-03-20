IT och logistik till B2B IT Partner
2Complete AB / Lagerjobb / Solna
2026-03-20
Om B2B IT-Partner
B2B IT-Partner är en ledande IT-leverantör som erbjuder skräddarsydda produkter och tjänster inom IT för kunder i hela Sverige och även internationellt. Deras verksamhet omfattar bland annat arbetsplatslösningar, infrastruktur, logistik och konfiguration av hårdvara såsom datorer, servrar, telefoner och handscanners.
Företaget verkar inom partihandel med datorer, kringutrustning och programvara och har cirka 57 anställda med kontor i Solna. Som arbetsgivare erbjuder B2B IT-Partner en modern och dynamisk arbetsmiljö där man värdesätter kvalitet, säkerhet och kundanpassade lösningar - med fokus på att hjälpa kunderna nyttja IT på bästa möjliga sätt.
Vad vi erbjuder
En spännande tjänst med mer ansvar som spänner sig över IT-konfigurering, logistikhantering och för rätt person även internationella försändelser. Detta på en arbetsplats med ett härligt gäng med gemenskap och professionalism.
Du erbjuds:
Arbete i ett engagerat och sammansvetsat team på fem personer.
En roll med tydlig onboarding där du först går bredvid och får en ordentlig introduktion i arbetsflödena.
Goda utvecklingsmöjligheter inom logistik, hårdvaruhantering och eventuell kompetens inom tull & export.
Möjlighet att bidra i ett växande företag som värdesätter noggrannhet och kvalitet.
Arbetstider: måndag till fredag, 08.00-17.00
Vi söker dig som kan starta omgående. Den här tjänsten är ett initialt bemanningsuppdrag med mycket goda möjligheter till anställning hos B2B IT-Partner
Vad tjänsten innebär
Som Lager- och konfigurationsmedarbetare blir du en viktig del av logistikteamet som ansvarar för att säkerställa att kunder får rätt hårdvara - korrekt konfigurerad och redo att användas.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Plock av kundspecifika order utifrån plocklistor.
Noggrann kontroll av artiklar och serienummer, särskilt inför internationella leveranser.
Grundkonfiguration av klienter enligt kundens önskemål. Installation via image samt efterkontroll innan sändning.
Vid behov bidra med kunskap eller hantering kring internationell frakt, tull och export
Du blir en del av ett team där man är hjälpsam, gillar gemenskap och tillsammans skapar en trivsam arbetsmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill stanna och bygga en karriär. Detta gör du genom att bidra till teamet och agera med noggrannhet och kvalitet för kundens och företagets bästa. Du tycker om att arbeta och söker nya uppgifter om du får ledig tid.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av lagerarbete och/eller logistik.
Grundläggande IT-kunskaper och vana att arbeta med datorer.
Förmåga att arbeta strukturerat, ordningsamt och med hög precision.
Ett intresse för teknik, elektronik eller hårdvara är starkt meriterande.
Vi uppskattar om du även har:
Erfarenhet av internationell frakt, tullhantering eller exportdokument.
Tidigare arbete med konfiguration av klienter eller annan IT-utrustning.
Vill du arbeta på ett modernt IT-bolag med bra stämning, högt tempo och möjlighet att växa? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
B2B IT-Partner Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9811485