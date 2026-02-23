IT och Informationssäkerhetsingenjör till Marinmaterial
Försvarets Materielverk / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
Nu söker vi en IT- och informationssäkerhetsingenjör med erfarenhet av teknisk analys och kravställning inom informationssäkerhet. Vill du arbeta i kvalificerade och samhällsviktiga projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som IT- och Informatinossäkerhetsingenjör inom verksamhetsområde marinmateriel arbetar du i tekniskt avancerade projekt kopplade till marina fartyg och system. Du säkerställer att krav från Försvarets materielverk och Försvarsmakten följs genom att:
• genomföra kravanalys och specificera informationssäkerhetskrav vid upphandlingar
• följa upp och kontrollera leverantörers säkerhetsarbete
• bidra till kvalitetssäkrade leveranser av IT och informationssäkerhetsarbete
• genomföra sårbarhetsanalyser
I rollen arbetar du nära både kunder, leverantörer och kollegor från olika delar av organisationen. Du driver arbetet med att utveckla metoder, rutiner och arbetssätt för det kontinuerliga säkerhetsarbetet och följer den tekniska utvecklingen inom området för att säkerställa att verksamheten ligger steget före. Resor inom Sverige och internationellt ingår som en naturlig del av arbetet.
Tjänsten är placerad i Karlskrona.
Om dig
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom datavetenskap, IT eller informationssäkerhet
• mycket god förmåga att läsa teknisk dokumentation samt skriva rapporter på svenska och engelska
• god kännedom om utvecklingsmetoder och arbetssätt för att producera säker mjukvara
Det är meriterande om du:
• har några års erfarenhet från IT- eller informationssäkerhet
• har förmåga att analysera konstruktionslösningar och designa IT-system
• har erfarenhet av att leverera säkra system
• har kännedom om Försvarsmaktens IT-process och ackrediteringsarbete
• har B-körkort
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och strukturerad, med en tydlig och trygg kommunikationsstil. Du samarbetar väl över kompetensgränser och har förmågan att hantera komplexa frågor genom att bryta ned dem i hanterbara delar. Du är initiativtagande, strategisk och har god samarbetsförmåga samt specialistkunskap inom ditt område.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet. Om företaget
Verksamhetsområde Marinmateriel ansvarar för nyanskaffning, modifiering och vidmakthållande av marina system som används av Försvarsmakten. Med professionella medarbetare genomför och utvecklar vi verksamheten tillsammans med övriga FMV, i nära samarbete med Försvarsmakten och med industrin. Marinområdet består av tre producerande avdelningar, Ytstridssystem, Undervattensstridssystem, och Amfibie-, bas- och stödsystem och har verksamhet i Stockholm, Karlskrona och Malmö samt en stab respektive systemledningsavdelning.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Dick Gregersjö och SECO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Camilla Wallentinsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Jenny Flygare vid frågor om rekryteringsprocessen på telefon 070-255 71 43 eller Carina Berg på telefon 070-377 07 47.
Välkommen med din ansökan!
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
