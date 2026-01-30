It integrationsspecialist
Integrationsspecialist
Om rollen
Vi söker en erfaren integrationsspecialist till uppdragsgivares Integrationscenter. I denna roll kommer du att spela en central part i att stötta projekt, förvaltningar och utvecklingsteam i integrationsfrågor. Du kommer att arbeta med att ta fram mönster för datautbyte och säkerställa att integrationsplattformar möter verksamhetens behov - på ett smidigt, säkert, skalbart och framtidssäkert sätt.
Ditt arbete innefattar att analysera och formalisera krav från intressenter, bidra till arkitekturella beslut och implementera tekniska lösningar. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt, med ansvar för att utveckla och förvalta lösningar i form av dokumentation, arkitekturbeskrivningar och praktiska implementationer.
Integrationscentret består av ett litet, men mycket kompetent team av medarbetare och konsulter. Vi värdesätter samarbete, självständighet och ett stort tekniskt intresse. Här får du möjlighet att påverka och driva utvecklingen av våra integrationsplattformar och lösningar.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta integrationslösningar och plattformar
Stötta projekt och förvaltningar i integrationsfrågor
Analysera och formalisera krav från intressenter
Bidra till arkitekturella beslut och tekniska lösningar
Dokumentera och beskriva lösningar på svenska och engelska
Arbeta med modern containerteknik och DevOps-metoderKvalifikationer
Flerårig erfarenhet (minst 5 år) som senior utvecklare eller specialist inom integrationscenter
Mycket goda kunskaper inom integrationsarkitektur, mönster och säkerhet
Flerårig erfarenhet (minst 8 år) av Java-utveckling
Praktisk erfarenhet av integrationsplattformar som Active MQ, WSO2 API Manager, WSO2 Micro-Gateway, Progress MOVEit Automation/Transfer
Kunskap om API-design och utveckling (REST, Open-API, Async-API)
Erfarenhet av arkitekturell modellering och utveckling med Quarkus, GraalVM, Apache Camel
Kunskap om containerteknik (Openshift, Docker, Kubernetes, Helm, Argo CD) och övervakningsverktyg (Prometheus, Grafana, Loki, Jaeger)
Meriterande
Erfarenhet av MQTT-baserade meddelandelösningar
Kunskap om DevOps-tekniker och plattformar (Jenkins, Git)
Erfarenhet av WSO2 Identity Server och DevSecOps-principer
Kunskap om applikationsutveckling/arkitektur (NodeJS/VueJS, Spring/SpringBoot, MSSQL)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett stort tekniskt intresse och förmåga att kommunicera komplexa lösningar på ett tydligt sätt.
Övrig information
Placering: Göteborg
Uppdragsperiod: mars 2026 - febr 2028 med möjlighet till förlängning
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen.
Omfattning och placering Uppdraget är på heltid och förläggs på kundens kontor i Göteborg. Startdatum anpassas efter säkerhetskontroll. Så ansöker du
