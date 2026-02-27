IT Infrastructure & Operations Helpdesk Administrator i Lund
2026-02-27
Nu söker vi efter en IT infrastructure helpdesk administrator till Axis Communications i Lund. Har du bakgrund inom second line support och att ge service inom områden som nätverk, Linux, Windows, säkerhet med mera så är det här helt rätt roll för dig!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen kommer du få möjligheten att underhålla, hantera och utveckla den dagliga driften. Teamet du kommer att tillhöra hanterar både incidenter och förfrågningar från alla delar i organisationen. Utöver att hantera incidenter via ServiceNow arbetar teamet också med att monitorera all infrastruktur och att hantera alla serverhallar som finns onprem. En annan viktig arbetsuppgift är att sköta kommunikationen på ett effektivt sätt gentemot både användare och teammedlemmar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där vi ser att du har gott självledarskap, stort teknikintresse samt ett stort driv att lära dig, lösa problem och ta initiativ.
Du erbjuds
• En möjlighet att arbeta på ett världsledande företag inom nätverksbaserad videoövervakning.
• En möjlighet att arbeta på en arbetsplats där du får lära av erfarna kollegor men också får möjligheten att komma med din input.
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Driva och hantera incidenthantering
• Underhåll av infrastrukturen (patchning, uppgraderingar och löpande förbättringar)
• Installation och konfiguration av hårdvara
• Hantera serverhallar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT-teknik, nätverksteknik eller liknande.
• Har erfarenhet av att arbeta med infrastrukturen på ett större företag.
• Har erfarenhet av Linux miljö och/eller av Windows.
• Har erfarenhet av att hantera servrar och script
• Har erfarenhet av databaser utifrån förvaltningspunkt och hosta, exempelvis MySQL.
• Har erfarenhet inom nätverk.
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Krav på svenska är på grund av att många tickets kommer in på svenska.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet i en liknande roll sedan tidigare.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av PowerShell
• Erfarenhet av virtuella miljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
