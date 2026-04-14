IT Frontline Support för start omgående
2026-04-14
Trivs du i en roll där du möter människor, löser problem direkt och skapar struktur i vardagen? Vi söker nu en serviceinriktad medarbetare till en Tech Lobby i centrala Stockholm, där du blir första kontakt för medarbetare i IT- och kontorsrelaterade ärenden.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i ca 8 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos kundföretaget.
Det här är en annons där namnet på företaget inte framgår men du kommer få reda på mer vid inledande telefonsamtal.
Som medarbetare i Tech Lobby arbetar du i en IT Frontline-funktion och är första kontaktpunkt för organisationens medarbetare. Du hanterar både tekniska och administrativa ärenden och ser till att varje besök upplevs som professionellt och välorganiserat.
Rollen är varierad och kräver att du snabbt kan prioritera, ta egna initiativ och arbeta strukturerat även när tempot är högt.
Bemanning av IT-disk och mottagande av användare
Hantering av IT- och kontorsrelaterade ärenden
Mailhantering och administrativt arbete
Hantering av passerkort, skåp och felanmälningar
Support till organisationens kontor runt om i Sverige
Arbete i flera system, bland annat SNOW och C-Cure
Minst 3 års erfarenhet av servicearbete, exempelvis från hotell, reception eller liknande
Goda kunskaper i Officepaketet (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
God IT-vana och intresse för teknik
Förmåga att arbeta självständigt, fatta beslut och vara flexibel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av IT-nära support eller servicedesk
Vana av ärendehanterings- eller passersystem
Vi söker dig som tycker om att möta människor och ta ansvar för helheten. Du arbetar lösningsorienterat, håller ett lugnt tempo även när det är mycket att göra och har lätt för att prioritera. Du är uppmärksam på detaljer, samarbetar gärna med andra och bidrar till att skapa struktur och kvalitet i det dagliga arbetet. Rollen passar dig som är prestigelös och bekväm med att representera verksamheten i mötet med användare.
Start: Omgående, april Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
