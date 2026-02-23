IT Business Analyst
2026-02-23
IT Business Analyst - Group IT
För kunds räkning söker vi nu en IT Business Analyst till Group IT. Vill du arbeta i en roll där du får kombinera kravhantering, IT-kunskap och verksamhetsförståelse i varierande och utvecklande uppdrag? Här får du möjlighet att bidra, påverka och utvecklas tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
I rollen som IT Business Analyst arbetar du i gränslandet mellan verksamhet och IT. Du har en bas inom kravhantering och en bred IT-kunskap samt ett tydligt intresse för verksamhetens behov och drivkrafter.
Du arbetar med förstudier och implementationer inom infrastruktur, IT-system eller verksamhetsförändring. Rollen innebär mycket samarbete och dialog med olika intressenter, där du analyserar data, krav, idéer och organisationer för att skapa välgrundade och hållbara lösningar.
Du blir en del av ett team av Business Analysts som verkar i många olika typer av uppdrag. Gruppen präglas av samarbete, utveckling och en vilja att växa tillsammans, där alla bidrar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Omsätta mål och idéer till hanterbara uppdrag
Genomföra förstudier
Starta upp initiativ och fånga in grundläggande krav
Leda kravarbete mot verifierbara och entydiga krav
Samarbeta tätt med arkitekter, team leads, Scrum Masters, projektledare och verksamhetsexperter
Arbeta i uppdrag som varierar i omfattning, tid och komplexitetProfil
Som person är du positiv, nyfiken och prestigelös. Du delar gärna med dig av din kunskap och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är analytisk, förbättringsfokuserad och kommunikativ, med förmåga att arbeta både ur ett helhets- och detaljperspektiv.
Du vill förstå drivkrafterna bakom ett initiativ för att säkerställa att kraven leds i rätt riktning. Du trivs som spindeln i nätet, är flexibel, tar egna initiativ och får saker att hända. Du har eget driv men arbetar lika gärna i grupp.Kvalifikationer
Du bör ha:
Minst 3 års erfarenhet som Business Analyst
Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av större initiativ i gränslandet mellan verksamhet och IT
Förmåga att nätverka och samarbeta med intressenter på olika nivåer
Erfarenhet av att leda och driva workshops
Erfarenhet av att utveckla eller ta fram nya processer
Kunskap om agila metoder och erfarenhet av att arbeta agilt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Ytterligare information:
Placering: MalmöDetta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden februari 2026 - december 2026. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta kan innebära krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Kunden erbjuder:
Du erbjuds möjlighet att arbeta i ett engagerat team av Business Analysts med varierande och utvecklande uppdrag. Rollen ger goda förutsättningar att bidra, utvecklas och växa tillsammans med andra i en miljö där samarbete och kunskapsdelning är centralt.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV, på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Jonas Morin jonas.morin@nxtinterim.se Jobbnummer
9756555