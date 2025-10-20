IT administratör till Siemens Energy
2025-10-20
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Industrial IT/OT System Administrator till vår kund Siemens Energy, en världsledande aktör inom energiteknik. Rollen är en del av deras ICS (Industrial Control System)-avdelning där du blir en nyckelperson i att implementera och drifta industriella IT- och OT-lösningar i globala projekt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i internationella projekt inom energi- och olje- & gas-sektorn, och samtidigt utvecklas inom industriell IT och cybersäkerhet. En dag i rollen
Som Industrial IT/OT System Administrator arbetar du med implementering av industriella nätverkskomponenter och Windows-klienter i leveransprojekt. Du samarbetar nära projektteam, cybersäkerhetsavdelningen och kunder världen över för att säkerställa trygga och stabila systemlösningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Implementera och konfigurera systemlösningar i projekt för att upprätthålla säkerhet och stabilitet i kontrollsystem.
Felsöka och ge teknisk support till cyber security- och kontrollingenjörer.
Arbeta som en del av tvärfunktionella projektteam med kollegor och kunder globalt.
Ge rådgivning och vägledning gällande IT/OT-komponenter till både interna och externa intressenter.
Bidra till kontinuerlig kompetensutveckling - både din egen och andras.
Ge teknisk support och lösa IT-relaterade problem för anställda. Profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för industriell IT/OT och vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö. Du trivs med ansvar, har god problemlösningsförmåga och uppskattar att arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
Universitetsexamen inom datavetenskap, IT, eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av konfiguration, driftsättning och administration av Windows Server och klientmiljöer.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i internationella projektmiljöer.
Van att arbeta på distans med digitala samarbetsverktyg.
Erfarenhet av konfigurering och drift av lokala nätverk och nätverksswitchar är meriterande.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta i en global organisation där innovation, hållbarhet och teknik står i fokus. Här får du utveckla din kompetens inom både IT och OT i en miljö där din insats gör verklig skillnad för framtidens energilösningar.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag.
