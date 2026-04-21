iOS-utvecklare
Deploja AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deploja AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsult och kollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Din profil (Skall krav) * Minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet inom iOS-utveckling på heltid
• Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla i Swift. Erfarenheten ska omfatta arbete med avancerade funktioner i Swift, såsom generics, felhantering (error handling), minneshantering (memory management) samt parallellprogrammering (concurrency) med async/await.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla användargränssnitt i SwiftUI. Erfarenheten ska omfatta arbete med avancerad UI-komposition i SwiftUI, inklusive användning av designsystem med standardiserade komponenter samt hantering av state och dataflöden i SwiftUI.
• Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla iOS-applikationer med minst 100 000 användare.
• Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att arbeta tillsammans med andra iOS-utvecklare i ett agilt team.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av apputveckling med tillgänglighetsfokus (ex: WCAG, VoiceOver).
• Minst 1 iOS-uppdrag med erfarenhet av par-programmering och code review
• Minst 3 års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande.
Meriterande * Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av att driva eller bidra till strategiska teknikval och innovationsinitiativ inom apputveckling.
• Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av att aktivt arbeta med prestanda, stabilitet och uppföljning av iOS-applikationer i produktion.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat med Figma eller liknande designverktyg, tex Abstract, Sketch, Zepplin.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat strukturerat med Git.
Sista ansökningdatum: 05-05-2026
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
• Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7607398-1957923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deploja AB
(org.nr 556932-8155), https://career.deploja.se
Gustav III:s Boulevard 32 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
9866739