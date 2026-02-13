Investeringsstrateg till Värmdö
2026-02-13
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vi arbetar strategiskt med kommunens långsiktiga utveckling och hållbara ekonomi.
Vårt uppdrag är att säkerställa att investeringar och finansiering sker med helhetssyn, kvalitet och långsiktighet. Vi har hög kompetens och starkt engagemang, där samarbete, ansvarstagande och utveckling är centrala delar av vår kultur.
Ditt uppdrag
Som investeringsstrateg får du ett brett och strategiskt ansvar för att utveckla och förvalta kommunens investerings- och finansieringsprocesser. Du tillhör Ekonomiavdelningen som är en del av Kommunledningskontoret.. Du arbetar nära kommunens strategiska forum och bidrar till beslutsunderlag för investeringar, lokalförsörjning och långsiktig planering. Du rapporterar direkt till Ekonomichefen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ansvara för investeringsprocessen, inklusive beslut om budget för enskilda projekt och kommunens sammanställda projektportfölj samt årliga ramar.
• Utveckla och följa upp investeringsportföljen, investeringsplan och program.
• Bidra i tidiga skeden av behovs- och förstudieutredningar.
• Säkerställa långsiktig finansiering av investeringar, pensionsskuld och ansvarsförbindelser.
• Utföra likviditetsplanering, lånehantering och ränteberäkningar enligt finansieringspolicy.
• Utbilda organisationen i investerings- och finansieringsprocesser.
• Vid behov revidera styrdokument och ta fram beslutsunderlag.
Du har ett stort mandat och förväntas agera med integritet, strategisk helhetssyn och långsiktigt fokus.
Skallkrav:
• Minst 5 års erfarenhet från större organisation.
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller teknik. Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande:
• Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
• Kunskap inom investeringsredovisning.
• Goda kunskaper i Excel.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Självgående och strukturerad.
• Har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.
• Har personlig mognad och strategisk helhetssyn.
• Har mod och integritet att stå för långsiktiga beslut.
Integritet
Självgående
Strategisk
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. För denna tjänst kommer bakgrundskontroller att genomföras och är en förutsättning för anställning.
Ansökan urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen att inkomma med ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
