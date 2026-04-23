Intresseanmälan för timvikariat
VÅRA VERKSAMHETER
Som vikarie i Tranås kommun gör du en betydelsefull insats. Du får lära dig att ta ansvar, öka din förmåga att samarbeta och utveckla ditt bemötande gentemot människor. Om du är intresserad av att jobba som timvikarie är du välkommen lämna in din ansökan. Du kan bli kontaktad om det uppstår ett behov av vikarier i våra verksamheter.
Inom Tranås kommun har du som vikarie möjlighet att arbeta inom följande verksamheter:
Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende)
Stöd och omsorg (grupp- och serviceboenden, boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet)
Förskola
Skola
Läs mer om att vara vikarie och våra verksamheter genom att klicka https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/vikarie. Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Du bör ha ett genuint intresse av att möta människor och hjälpa dem i deras vardag. Egenskaper som är viktiga är kundbemötande, flexibilitet och ansvarstagande.
Du behöver vara minst 18 år och kunna arbeta regelbundet. Enligt Arbetsmiljölagen 5 kap 3§ samt enligt AFS 2023:2 8 kap, får dessa arbetsuppgifter inte utföras av minderåriga, därav söker vi dig som fyllt 18 år
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser positivt på att du har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning, exempelvis inom vård- och omsorg eller barn och fritid. Det är även positivt om du tidigare har arbetat inom vård- och omsorg eller inom förskola och skola, men även du som saknar erfarenhet är välkommen att söka. Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som vikarie kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet som du arbetar inom. Inom vård- och omsorg handlar arbetet om att ge stöd och hjälp till våra brukare. Inom förskola och skola handlar det om att stödja barn och ungdomars utveckling. Oavsett inom vilken av våra verksamheter du arbetar ingår det att i olika mån kunna föra dokumentation och att kommunicera, därav är det av vikt med goda kunskaper inom det svenska språket. Arbetet kan omfatta fysiskt och psykiskt ansträngande uppgifter som tillexempel tunga lyft, ensamarbete samt arbetspass under kvällar och nätter. Enligt Arbetsmiljölagen 5 kap 3§ samt enligt AFS 2023:2 8 kap, får dessa arbetsuppgifter inte utföras av minderåriga, därav söker vi dig som fyllt 18 år
ANSTÄLLNING OCH LÖN
Timanställning. Lön diskuteras vid intervju eller vid erbjudande om anställning.
Arbetstider varierar beroende på verksamhet och behov.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför att skicka in din intresseanmälan via Talent Recruiter genom att klicka på den gröna knappen märkt med "skicka ansökan" i annonsen.
Har du eftergymnasial utbildning? Om du inte har det kommer du behöva göra ett språktest om du ska arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Läs mer om språktestet https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/spraktest.
Om du blir aktuell för timvikariat så kommer du att behöva uppvisa ett registerutdrag. Detta beställer du hos Polisen. Du får mer information om vilket registerutdrag som krävs för tjänsten under processens gång.
Om du redan är befintlig timvikarie hos oss är du välkommen att vända dig till bemanningenscentralen om du är intresserad av att arbeta inom flera av våra verksamheter alternativt prova ett annat verksamhetsområde.
Observera att detta är en intresseanmälan vilket innebär att vi tar kontakt med dig och bokar en intervju om vi får behov där vi tror att du skulle vara lämplig.
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 31 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Rekryterare
Beatrice Thiel beatrice.thiel@tranas.se 073-9879376
9871769