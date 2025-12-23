Intresseanmälan Automation
Är du en junior, medior eller erfaren Automationsingenjör som har ett starkt intresse för industriell IT, styrsystem och effektivisering? Våra kunder i regionen, inom branschledande teknik- och industriföretag, söker dig som vill utveckla framtidens automatiserade lösningar, arbeta med PLC-programmering och bidra till industriell innovation.
OM TJÄNSTEN
Vi samarbetar med flera företag inom teknik, industri, medicinteknik, energi och automatisering. Det innebär att du kan få arbeta i team med varierande projekt - från nyutveckling av styrsystem och driftsättning av robotceller till optimering och digitalisering av befintliga processer, beroende på din profil och våra kommande behov.
Syftet med denna annons är att ge dig möjlighet att lämna en intresseanmälan för ett karriärsamtal med oss. Vi vill skapa långsiktiga kontakter och vara din karriärspartner när du tar nästa steg i din yrkesbana.
Du erbjuds
• Spännande konsultuppdrag hos välkända och snabbt växande företag, där du får arbeta med moderna tekniker och innovativa lösningar.
• Kontinuerlig stöttning och tillgång till ett brett nätverk för långsiktig kompetensutveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som Automationsingenjör kan arbetsuppgifter se ut enligt nedan:
• Programmera och konfigurera PLC- och SCADA-system.
• Designa och driftsätta styrsystem för produktionslinjer eller processanläggningar.
• Arbeta med HMI-design för att skapa användarvänliga gränssnitt.
• Integrera robotapplikationer, sensorik och drivsystem.
• Utföra felsökning, optimering och testning (FAT/SAT) av automatiserade system.
• Samarbeta med elkonstruktörer och mekanikingenjörer för att säkerställa att lösningarna uppfyller ställda krav.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom Automation, Mekatronik, Elektroteknik eller likvärdigt.
• Har erfarenhet av programmering i system som t.ex. Siemens (TIA Portal), Beckhoff, ABB eller Rockwell.
• Har förståelse för industriell kommunikation (Profinet, EtherCAT, Modbus etc.).
• Har förmåga att läsa och tolka elscheman.
• Är en naturlig problemlösare som trivs med att arbeta både med utveckling och ute i produktion/fält.
• Har god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av robotprogrammering (t.ex. ABB, Fanuc eller KUKA).
• Kunskap inom vision-system eller industriell IT/OT-säkerhet.
• Erfarenhet av virtual commissioning eller simulering.
• Kunskap om maskinsäkerhet och gällande standarder.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
