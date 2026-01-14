Internship: Social Media Content Creation
Plats: Remote eller Stockholm
Företag: Vetnio
Omfattning: Internship (heltid eller deltid beroende på profil)
Start: Så snart som möjligt (flexibelt)
Om Vetnio
Vetnio förändrar hur veterinärer arbetar. Vår AI-drivna copilot hjälper veterinärer att spara timmar varje dag genom att automatisera journalföring, mejl och anteckningar - så att de kan fokusera på det som verkligen betyder något: djurens vård.
Vetnio används idag av kliniker över hela Storbritannien, DACH-regionen, Norden, Spanien, Portugal och USA.
Om internshipet
Vi söker en kreativ och driven intern som vill skapa content som bygger Vetnios varumärke och visar hur vår produkt används i verkligheten. Du kommer att producera content för våra kanaler (främst LinkedIn, men även Instagram/TikTok beroende på format) - med fokus på tempo, kvalitet och tydlig storytelling.
Du jobbar nära teamet (och vår VD) och får snabbt ansvar för att ta idéer från tanke till publicering.
Dina ansvarsområden
Skapa, planera och publicera content till LinkedIn (och ev. Instagram/TikTok)
Producera korta videor från idé till färdig leverans (hook, manus, klipp, textning)
Skriva copy som känns 'native' för plattformen och som är enkel att läsa
Återanvända material smart (t.ex. en video till flera format och kanaler)
Följa upp performance (visningar, retention, engagemang) och iterera på vad som funkar
Vem du är
Du gillar att skapa content och har känsla för vad som funkar organiskt
Du är snabb, självgående och trivs i högt tempo
Du kan engelska obehindrat (andra språk är plus)
Du har gärna jobbat i Canva och/eller enklare video-redigering (CapCut/Premiere/Final Cut - whatever)
Vi erbjuder
Internship i en internationell AI-startup med snabb utveckling
Stor frihet, tydligt ansvar och snabb feedback-loop
Flexibelt remote-upplägg eller kontor i StockholmPubliceringsdatum2026-01-14Så ansöker du
Skicka ditt CV, LinkedIn-profil eller ett kort meddelande om varför du passar för internshipet till info@vetnio.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
