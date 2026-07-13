Internrevisor
Försvarets Radioanstalt / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2026-07-13
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en engagerad och omdömesgill internrevisor . På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Genom att bidra med insikter och förbättringsförslag rörande intern styrning och kontroll stödjer du myndighetens ledning i arbetet med att nå FRA:s mål. Du blir en del av internrevisionsfunktionen som består av en internrevisionschef och en internrevisor. I arbetet ingår att planera och genomföra granskningar, såväl självständigt som tillsammans med internrevisionschefen. Du levererar värdeskapande rekommendationer samt avrapporterar skriftligt och muntligt till den granskade verksamheten och myndighetens ledning.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi/juridik/samhällsvetenskap/systemvetenskap eller annat område som vi bedömer relevant för tjänsten.
Erfarenhet av revisionsarbete som extern- eller internrevisor.
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
God förmåga att formulera skriftliga rapporter och genomföra muntliga presentationer
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetat som internrevisor på svensk statlig myndighet.
Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling eller intern styrning och kontroll inom staten.
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personlig lämplighet och söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Uthållig – Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Omdöme – Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att maila rekrytering@fra.se
eller kontakta rekryterande chef på telefon 010-5573003 under vecka 33. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-14.
Referensnummer 2026FRA991-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Internrevisor, Internrevision, revision,underrättelse, försvar
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA991-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Myndighetsledning, Ledningsstöd och Chefsjuristen Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
10000635