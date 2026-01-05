Internationell kvalitetssamordnare
Vi söker en internationell kvalitetssamordnare som vill vara med och driva vårt arbete inom området framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.
Om tjänsten
I rollen som internationell kvalitetssamordnare på enheten för internationellt materielsamarbete kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att säkra genomförandet av kvalitetsuppdrag från andra stater i enlighet med relevanta Nato-standarder samt utveckling av arbetssätt och metoder inom området. Genomförandet av uppdragen sker genom avrop av resurser från andra verksamhetsområden inom myndigheten och du kommer projektleda verksamheten avseende resurser och ekonomi.
Du hanterar och administrerar inkomna förfrågningar samt representerar FMV och Sverige i Nato-arbetsgrupper och samarbeten inom kvalitetsområdet. Du kommer även att delta i utveckling av FMV:s övergripande kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som bedrivs inom området.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inom och utanför Sverige förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har en för området relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av internationella samarbeten samt av att leda projekt inklusive ekonomi och resurser. Tjänsten ställer krav på mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med försvarsmateriel samt att samverka med andra myndigheter eller regeringen. Har du tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling och arbete med revision, efterlevnad eller kvalitetssäkring, ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser även att du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på enheten internationellt materielsamarbete som är en av tre enheter inom avdelningen Strategisk materielledning vid myndighetens Lednings- och ekonomistab. Enheten ansvarar för att sammanhålla och inrikta myndighetsövergripande internationell verksamhet. I enhetens uppdrag ingår att ansvara för FMV:s nationella koordineringskontor för den Europeiska försvarsfonden (EDF), det permanenta europeiska försvarssamarbetet (Permanent Structured Cooperation, PESCO) och det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Vidare ansvarar enheten för att samordna FMV:s övergripande Nato-relaterade arbete och FMV:s samlade arbete med myndighetens internationella kvalitetssäkringsuppdrag samt ingå och förvalta internationella samarbetsavtal inom kvalitetsområdet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-01-26.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Mikael Ericsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lovisa Karlsson, lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
