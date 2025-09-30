Internationell handläggare
2025-09-30
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
KTH söker en internationell handläggare till EIT gruppen, inom Enheten för internationella relationer, som är en del av verksamhetsstödet.
EIT gruppen ansvarar för den administrativa koordineringen av de masterskolor som skapats inom ramen för EIT Digital, EIT InnoEnergy och EIT Urban Mobility och har ett helhetsansvar för den studieadministrativa hanteringen - från antagning till examen. Arbetet sker i en europeisk kontext med engelska som huvudspråk, och tjänsteresor förekommer.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar studieadministration, utveckling av systemstöd och universitetsgemensamma processer för presumtiva och nyantagna studenter, samt att planera, genomföra och utvärdera både digitala och fysiska event. Arbetet sker i nära samarbete med projektkoordinatorn och övriga internationella handläggare inom gruppen.
Vi söker en person som är initiativtagande, serviceinriktad, och strukturerad, samt med god analytisk och problemlösande förmåga. Du ska ha intresse för och förmåga att lyfta studentperspektivet i det dagliga arbetet med masterskolan.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan
våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som arbetar med digitala verktyg och system i din dagliga arbetsroll. Du har erfarenhet av att använda digitala plattformar för kommunikation, dokumentation och samarbete, och du är bekväm med att snabbt sätta dig in i nya digitala lösningar. Du ser digitala verktyg som ett stöd i arbetet och använder dem effektivt för att bidra till verksamhetens utveckling.
- Akademisk examen på minst kandidatnivå inom ett för tjänsten relevant område
- Erfarenhet av rekryteringsaktiviteter, event, webbinarier eller liknande
- Vana att arbeta med digitala verktyg och plattformar
- Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och i skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- God servicekänsla, strukturerad arbetsstil och förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
Arbetet kräver att du som person är strukturerad och självgående samtidigt som du kan vara flexibel när det behövs för att kunna hitta lösningar och komma framåt. Du stimuleras av studentkontakt och har erfarenhet av att jobba med service. Ditt arbete innebär löpande kontakt med de europeiska universitet som deltar i masterskolan samt med KIC:ens ledning, varför det är viktigt att du har en mycket god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta.
Meriterande
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, företrädesvis från universitetsvärlden
- Erfarenhet av innehållsproduktion (text och bild) till digitala kanaler
- Goda kunskaper i svenska och ytterligare språk (företrädesvis de som talas inom konsortiet) då det är till fördel i det dagliga arbetet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
