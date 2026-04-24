Internationaliseringsstrateg till Ledningsstaben
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Du får möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus. Vi söker nu en internationaliseringsstrateg för tidsbegränsad anställning vid Ledningsstaben.Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Ledningsstaben utgör universitetsledningens närmaste stöd och arbetar med ledningsstöd, internationaliseringsfrågor och stöd i styrnings- och planeringsfrågor. Ledningsstaben ansvarar för analyser och centrala dokument såsom årsredovisning, budgetunderlag, planerings- och budgetförutsättningar, men initierar även olika utredningar, ansvarar för remisser och andra universitetsövergripande processer. Vid ledningsstaben görs analyser av lärosätets verksamhetsområden och omvärldsbevakning inom utbildnings- och forskningspolitik.
I takt med förändrade nationella och europeiska förutsättningar, ökade förväntningar på lärosätenas internationella engagemang samt deltagandet i European Universities Initiative (EUI) genom medlemskapet i alliansen NEOLAiA - Network of European Universities of Innovative Alliances, befinner sig Örebro universitets internationaliseringsarbete i en spännande utvecklingsfas.
Inom ramen för det arbete som bedrivs på ledningsstaben under ledning av en vicerektor för internationalisering, ryms förutom projektledningen av universitetets deltagande i NEOLAiA en koordinering av det strategiska, analytiska och institutionella internationaliseringsarbetet vid Örebro universitet som genomförs av en internationaliseringsstrateg. Vi söker nu en internationaliseringsstrateg för en begränsad tid från september 2026 till och med juli 2027.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som innebär internationaliseringsstrateg ingår att vara strategisk rådgivare, analytiskt stöd och drivande kraft i frågor som rör internationaliseringens inriktning, prioriteringar och institutionell förankring vid universitetet.
Rollen är i första hand strategisk och rådgivande, men innefattar även operativt arbete, inte minst där detta är nödvändigt för att uppnå strategiska mål samt genom att vara ett nära stöd till vicerektor. Det handlar om att kombinera strategisk analys med praktisk samordning, förberedelse av beslutsunderlag och nära stöd till ledningsprocesser.
Arbetet sker i nära samarbete med vicerektor för internationalisering, projektledningen för NEOLAiA samt representanter från fakulteter, institutioner och centrala stödfunktioner.
Arbetet innefattar nationella och internationella resor.
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20260106Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
Akademisk examen motsvarande masterexamen
Erfarenhet av kvalificerat strategiskt arbete inom högskolesektor, offentlig verksamhet eller liknande kunskapsintensiv organisation
Erfarenhet av policyanalys, strategiskt beslutsstöd eller motsvarande rådgivande roll
God förståelse för internationalisering inom högre utbildning och forskning
Erfarenhet av internationellt samarbete i komplexa organisatoriska miljöer
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande kunskaper är:
God kännedom styrning och ledningsstrukturer inom högskolesektorn
Erfarenhet av arbete nära universitets- eller organisationsledning
Erfarenhet av arbete med internationalisering inom högskolesektorn
Erfarenhet av strategiskt förändringsarbete eller organisationsutveckling.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med hög analytisk förmåga, strategiskt helhetsperspektiv och professionellt omdöme. Du är drivande, initiativtagande och arbetar strukturerat och självständigt, med god förmåga att arbeta agilt och anpassa prioriteringar vid förändrade förutsättningar.
Du har mycket god samarbetsförmåga, hög integritet och ett förtroendeingivande arbetssätt. Som kommunikativ och lyhörd relationsbyggare trivs du i både nationella och internationella miljöer samt i gränslandet mellan akademiskt ledarskap och administrativ styrning. Flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att prioritera är centrala för rollen.
Information
Anställningen är tidsbegränsad från september 2026 till och med juli 2027. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Lavinia Gunnarsson (avdelningschef), 019-30 37 15, e-post: lavinia.gunnarsson@oru.se
eller Dimitri Beeckman (vicerektor för internationalisering), e-post: dimitri.beeckman@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som internationaliseringsstrateg
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-05-13. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-02859/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO
Vicerektor för internationalisering
Dimitri Beeckman dimitri.beeckman@oru.se
