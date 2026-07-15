Interim- Daily Operations Manager
OIO Väst AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-15
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, Lerum
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Vill du kombinera operativt ledarskap med verksamhetsutveckling i en unik och innovativ miljö? Nu söker vi en erfaren Daily Operations Manager för ett spännande interimuppdrag hos en verksamhet i stark tillväxt. Här får du en central roll med stort ansvar för den dagliga driften samtidigt som du bidrar till att utveckla organisationens arbetssätt och processer.
Om uppdragetSom Daily Operations Manager får du ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten och leder den dagliga driften för flera mindre team. Du blir en viktig länk mellan medarbetare, ledning och olika interna och externa intressenter. Rollen kombinerar personalansvar med verksamhetsutveckling och innebär stora möjligheter att påverka hur organisationen arbetar och utvecklas framåt.
Du blir en del av ledningsgruppen och bidrar med ett operativt och affärsmässigt perspektiv i frågor som rör verksamhetens fortsatta utveckling.
Dina främsta arbetsuppgifter:
Ha personal-, arbetsmiljö- och driftansvar för flera mindre team.
Säkerställa en trygg och välfungerande arbetsmiljö i nära samarbete med HR och relevanta funktioner.
Ansvara för onboarding, kapacitetsplanering och den dagliga driften.
Utveckla och implementera processer, rutiner och arbetssätt i takt med att verksamheten växer.
Identifiera förbättringsområden och driva effektivisering av verksamheten.
Fungera som länken mellan verksamheten och IT samt samordna behov kopplade till system och digitala arbetssätt.
Utveckla och implementera inköpsrutiner enligt gällande regelverk.
Bygga och utveckla relationer med viktiga intressenter.
Delta i ledningsgruppens arbete och bidra till den strategiska utvecklingen av verksamheten.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en trygg och erfaren ledare som trivs i en operativ roll där du får kombinera människor, struktur och utveckling. Du är van vid förändring, har ett affärsmässigt förhållningssätt och motiveras av att skapa ordning och förbättra verksamheter.
Vi ser att du har:
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar som t.ex. linjechef, inklusive arbetsmiljö och arbetsrätt
Erfarenhet från industri/privat sektor och vana att arbeta affärsmässigt
Erfarenhet från bidragsfinansierad verksamhet, t.ex. Vinnova- eller EU-projekt
Mycket god förmåga att arbeta i miljöer med hög förändringstakt, gärna i tillväxtbolag
Erfarenhet av att bygga upp och strukturera processer och arbetssätt
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska
Det är mediterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta nära forskningsmiljöer eller tekniska/labbmiljöer
Tidigare roll som operations manager, site manager eller liknande
Erfarenhet av att hantera frågor kopplat till arbetstillstånd och internationell rekrytering
Erfarenhet av att arbeta i en roll där man kombinerar operativt personalansvar med strategiska diskussioner kring organisations- eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet att hantera strikt konfidentiell verksamhet
För att trivas i rollen är du en trygg och prestigelös ledare med hög integritet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att skapa engagemang och tydlighet i en föränderlig miljö. Du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt och ser till att idéer omsätts i handling.
Om anställningenOmfattning: Heltid
Placering: Göteborg, med stor närvaro i verksamheten
Uppdragsform: Konsultuppdrag via OIO
Uppdragslängd: Initialt 6 månader
Start: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat.
Om OIO Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportavenyn 10 (visa karta
)
436 11 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Kontakt
Consultant Manager
Cajsa Augustsson cajsa.augustsson@oio.se Jobbnummer
10003793